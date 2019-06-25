В середине июня мы писали, что в Северной Ирландии стартовали съёмки «Долгой ночи» — следующего сериала во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. О приквеле пока известно совсем мало — мы лишь знаем, что его действие развернётся за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».

Впрочем, свет на детали могут пролить фотографии со съёмочной площадки. Неизвестные создали аккаунт в твиттере @BloodmoonIrl — по рабочему названию проекта Bloodmoon («Кровавая луна»). В нём энтузиасты публикуют фото со съёмок и площадки, на которых подмечают любопытные детали.

Например, им удалось запечатлеть декорацию большой пещеры и полотно хромакея.

I think it looks like a mini cave system

04/06/2019#Bloodmoon pic.twitter.com/KsAp0JCQ1p — A Red Priestess (@a_red_priestess) June 10, 2019

Сейчас идут съёмки в Мраморных пещерах (Marble Arch Caves) на севере:

На фотографии также попали указатели с изображением мамонтов. Авторы аккаунта предположили, что так съёмочная группа отмечает маршрут. При съёмках «Игры престолов» использовалась похожая система — с надписью «GOT» на розовом фоне.

Where might we be today? There's a hint in the brown sign in the background 🙂

#bloodmoon#gotprequel pic.twitter.com/ezcMwFnufu — Bloodmoon_locations_IRL (@BloodmoonIrl) June 20, 2019

Follow the yellow brick road? Na fallow pink Game of thrones signs,IRELAND IS WESTEROS@GameOfThrones@IsaacBranFlakes pic.twitter.com/J3VUGLzeOc — Erin wilkinson (@ErinW101) July 17, 2015

Если в качестве символа на знаке используют мамонта, может ли это означать, что животные появятся в сериале? Эти звери фигурировали в самой «Игре престолов».

Впрочем, мамонт на знаке может быть просто маскотом.

Точной даты выхода у Bloodmoon нет. Более того, пока что команда готовит только пилотный эпизод, после которого в HBO будут решать, заказывать ли весь сезон. EW предполагает, что зрители увидят новый сериал ориентировочно весной 2021-го.