В середине июня мы писали, что в Северной Ирландии стартовали съёмки «Долгой ночи» — следующего сериала во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. О приквеле пока известно совсем мало — мы лишь знаем, что его действие развернётся за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».
Впрочем, свет на детали могут пролить фотографии со съёмочной площадки. Неизвестные создали аккаунт в твиттере @BloodmoonIrl — по рабочему названию проекта Bloodmoon («Кровавая луна»). В нём энтузиасты публикуют фото со съёмок и площадки, на которых подмечают любопытные детали.
Например, им удалось запечатлеть декорацию большой пещеры и полотно хромакея.
I think it looks like a mini cave system
04/06/2019#Bloodmoon pic.twitter.com/KsAp0JCQ1p
— A Red Priestess (@a_red_priestess) June 10, 2019
Сейчас идут съёмки в Мраморных пещерах (Marble Arch Caves) на севере:
На фотографии также попали указатели с изображением мамонтов. Авторы аккаунта предположили, что так съёмочная группа отмечает маршрут. При съёмках «Игры престолов» использовалась похожая система — с надписью «GOT» на розовом фоне.
Where might we be today? There's a hint in the brown sign in the background 🙂
#bloodmoon#gotprequel pic.twitter.com/ezcMwFnufu
— Bloodmoon_locations_IRL (@BloodmoonIrl) June 20, 2019
Follow the yellow brick road? Na fallow pink Game of thrones signs,IRELAND IS WESTEROS@GameOfThrones@IsaacBranFlakes pic.twitter.com/J3VUGLzeOc
— Erin wilkinson (@ErinW101) July 17, 2015
Если в качестве символа на знаке используют мамонта, может ли это означать, что животные появятся в сериале? Эти звери фигурировали в самой «Игре престолов».
Впрочем, мамонт на знаке может быть просто маскотом.
Точной даты выхода у Bloodmoon нет. Более того, пока что команда готовит только пилотный эпизод, после которого в HBO будут решать, заказывать ли весь сезон. EW предполагает, что зрители увидят новый сериал ориентировочно весной 2021-го.
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