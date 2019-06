В середине июня мы писали, что в Северной Ирландии стартовали съёмки «Долгой ночи» — следующего сериала во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. О приквеле пока известно совсем мало — мы лишь знаем, что его действие развернётся за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».

Впрочем, свет на детали могут пролить фотографии со съёмочной площадки. Неизвестные создали аккаунт в твиттере @BloodmoonIrl — по рабочему названию проекта Bloodmoon («Кровавая луна»). В нём энтузиасты публикуют фото со съёмок и площадки, на которых подмечают любопытные детали.

Например, им удалось запечатлеть декорацию большой пещеры и полотно хромакея.

I think it looks like a mini cave system 04/06/2019 #Bloodmoon pic.twitter.com/KsAp0JCQ1p

Сейчас идут съёмки в Мраморных пещерах (Marble Arch Caves) на севере:

На фотографии также попали указатели с изображением мамонтов. Авторы аккаунта предположили, что так съёмочная группа отмечает маршрут. При съёмках «Игры престолов» использовалась похожая система — с надписью «GOT» на розовом фоне.

Where might we be today? There's a hint in the brown sign in the background 🙂

#bloodmoon#gotprequel pic.twitter.com/ezcMwFnufu

