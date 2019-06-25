В середине июня мы писали, что в Северной Ирландии стартовали съёмки «Долгой ночи» — следующего сериала во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. О приквеле пока известно совсем мало — мы лишь знаем, что его действие развернётся за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов».

Впрочем, свет на детали могут пролить фотографии со съёмочной площадки. Неизвестные создали аккаунт в твиттере @BloodmoonIrl — по рабочему названию проекта Bloodmoon («Кровавая луна»). В нём энтузиасты публикуют фото со съёмок и площадки, на которых подмечают любопытные детали.

Например, им удалось запечатлеть декорацию большой пещеры и полотно хромакея.

Сейчас идут съёмки в Мраморных пещерах (Marble Arch Caves) на севере:

На фотографии также попали указатели с изображением мамонтов. Авторы аккаунта предположили, что так съёмочная группа отмечает маршрут. При съёмках «Игры престолов» использовалась похожая система — с надписью «GOT» на розовом фоне.

Если в качестве символа на знаке используют мамонта, может ли это означать, что животные появятся в сериале? Эти звери фигурировали в самой «Игре престолов».

Впрочем, мамонт на знаке может быть просто маскотом.

Точной даты выхода у Bloodmoon нет. Более того, пока что команда готовит только пилотный эпизод, после которого в HBO будут решать, заказывать ли весь сезон. EW предполагает, что зрители увидят новый сериал ориентировочно весной 2021-го.

Читайте также

Игра престолов, эпизод 8.06 «Железный трон»: реквием по мечте 4

Итак, почему финальный сезон «Игры престолов» — худший

 25.05.2019

Подводим итоги и даём оценку. Похоже, у каждого поколения должен быть свой Lost!

Лена Хиди рассказала, что из «Игры престолов» вырезали важную травматическую сцену Серсеи Ланнистер

Лена Хиди рассказала, что из «Игры престолов» вырезали важную травматическую сцену Серсеи Ланнистер

 20.06.2019

Этот эпизод многое объясняет в поведении героини.

«Игра престолов», эпизод 8.02. «Рыцарь Семи королевств»: что не так с Дейенерис? 5

Авторам «Рика и Морти» понравился восьмой сезон «Игры престолов»

 21.06.2019

Дэн Хармон и Джастин Ройланд очень не хотели, чтобы сериал заканчивался.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики