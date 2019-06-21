Создатели мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд недавно поговорили с Entertainment Weekly о восьмом сезоне «Игры престолов». Издание предложило авторам дать оценку завершению сериала. Дэн Хармон признался, что долго не смотрел последний сезон, потому что не хотел, чтобы «Игра престолов» заканчивалась.

Я хотел, чтобы эта мыльная опера осталось со мной на подольше. Но я знал, что она должна закончиться, и я был по максимуму доволен, пока смотрел, как эта важная часть моей жизни подходит к концу и все персонажи убивают друг друга. Дэн Хармон

По словам Хармона, как шоуранер он был поражён тем, как много создатели «Игры престолов» успели сделать за финальный сезон, особенно учитывая то, что у них уже не было книжного материала для адаптации.

Я не собираюсь говорит, что фанаты сериала слишком циничные и неблагодарные, но, наверное, это я сейчас и сказал. Дэн Хармон

Джастин Ройланд согласился с Хармоном, добавив, что по части структуры финального сезона всё получилось отлично.

Я просто немножко эгоистичен и мне хотелось больше эпизодов. Я бы хотел чуть более медленного сюжетного развития. Я тоже не хотел, чтобы всё это заканчивалось. Джастин Ройланд

Ройланд считает, что «Игра престолов» стала настоящим феноменом? и другого такого сериала на телевидении уже не будет.