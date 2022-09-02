Hobby World выпустит настолку с иллюстрациями от нейросети Midjourney

Наши коллеги из Hobby Games анонсировали настольную игру собственной разработки «Я не человек», в которой весь арт создан нейросетью Midjourney.

«Я не человек» — версия с альтернативными картинками настолки «Я не робот», которая в свою очередь развивает идеи игры на ассоциации «Spyfall. Находка для шпиона» Александра Ушана.

Если в игре «Я не робот» все иллюстрации взяты со стоковых сервисов фотографий (и тщательно отобраны, чтобы было достаточно ассоциаций), то «Я не человек», которая использует те же правила, все иллюстрации сгенерированы нейросетью.

За время работы над «Я не человек» мы создали около 1000 удачных разноплановых иллюстраций, но только 144 из них пойдут в игру — те, которые работают для придумывания ассоциаций, не криповые и которые демонстрируют возможности нейросетевого арта. Мы начали работу над «Я не человек», когда Midjourney находилась в стадии закрытой беты и «Я не робот» ещё не был отправлен в печать, мы тестировали бета-скрипты и, в результате, добились того результата, к которому стремились. Александр Киселёв, директор издательского департамента Hobby World

Пример расклада

Примеры иллюстраций

Игра поступит в продажу ориентировочно в конце октября.