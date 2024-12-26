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Hobby World запусти крауд-кампанию для выпуска сказочной настолки в духе «Гравити Фолз»

Дмитрий Кинский
26 декабря 18:47
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Издательство Hobby World запустило краудфандинговую кампанию на сайте CrowdRepublic для выпуска игры «Изнанка», которая по духу напоминает «Гравити Фолз» и «Стар против сил зла».
Это сюжетная кооперативная настолка, рассчитанная на прохождение как в одиночку, так и в компании друзей до четырех человек.
Действие разворачивается в сказочном мире Междугорье, в котором из-за магической аномалии не отличить предметы от монстров, а мирных жителей от злодеев.
В коробке с игрой заготовлено несколько сценариев, а по ходу делу игрокам придется выполнять задания разных персонажей.
Арт-директор проекта Никита Герц отметил, что в «Изнанке» полно отсылок на поп-культуру.
Везде, где было уместно вклинить отсылку, мы вклинивали. На «Гравити Фолз», «Стар против сил зла», «Рика и Морти», «Игру престолов», «За садовой изгородью», «Амфибию», «Время приключений», видеоигру Don’t Starve и на целую кучу аниме. Кэтч зэм олл!

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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