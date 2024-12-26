Hobby World запусти крауд-кампанию для выпуска сказочной настолки в духе «Гравити Фолз»

Издательство Hobby World запустило краудфандинговую кампанию на сайте CrowdRepublic для выпуска игры «Изнанка», которая по духу напоминает «Гравити Фолз» и «Стар против сил зла».

Это сюжетная кооперативная настолка, рассчитанная на прохождение как в одиночку, так и в компании друзей до четырех человек.

Действие разворачивается в сказочном мире Междугорье, в котором из-за магической аномалии не отличить предметы от монстров, а мирных жителей от злодеев.

В коробке с игрой заготовлено несколько сценариев, а по ходу делу игрокам придется выполнять задания разных персонажей.

Арт-директор проекта Никита Герц отметил, что в «Изнанке» полно отсылок на поп-культуру.

Везде, где было уместно вклинить отсылку, мы вклинивали. На «Гравити Фолз», «Стар против сил зла», «Рика и Морти», «Игру престолов», «За садовой изгородью», «Амфибию», «Время приключений», видеоигру Don’t Starve и на целую кучу аниме. Кэтч зэм олл!

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