Знаменитые зелёные символы на экране из «Матрицы» стали не только культовым символом киберпанка, но и одним из самых узнаваемых кадров в истории кино. И кто бы мог подумать, что на самом деле за этими знаками скрываются… рецепты суши!
Художник-постановщик и дизайнер «Матрицы» Саймон Уайтели рассказал порталу CNet, как он создавал эти титры. В первую очередь, Уайтели вдохновился аниме «Призрак в доспехах». После чего он взял у жены книгу с рецептами суши и приложил её к сканеру.
Мне нравится всем рассказывать, что код «Матрицы» был сделан по рецепту суши. Без этого кода нет и самой «Матрицы».
Дизайнер Саймон Уайтели
Сейчас Саймон работает в студии анимации Animal Logic в Лондоне и студии визуальных спецэффектов в Сиднее. Дизайнер приложил руку к анимации «Лего Ниндзяго Фильм» и к роботам-Егерям из «Тихоокеанского рубежа».
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