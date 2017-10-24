Знаменитые зелёные символы на экране из «Матрицы» стали не только культовым символом киберпанка, но и одним из самых узнаваемых кадров в истории кино. И кто бы мог подумать, что на самом деле за этими знаками скрываются… рецепты суши!

Художник-постановщик и дизайнер «Матрицы» Саймон Уайтели рассказал порталу CNet, как он создавал эти титры. В первую очередь, Уайтели вдохновился аниме «Призрак в доспехах». После чего он взял у жены книгу с рецептами суши и приложил её к сканеру.

Мне нравится всем рассказывать, что код «Матрицы» был сделан по рецепту суши. Без этого кода нет и самой «Матрицы».

Дизайнер Саймон Уайтели

Сейчас Саймон работает в студии анимации Animal Logic в Лондоне и студии визуальных спецэффектов в Сиднее. Дизайнер приложил руку к анимации «Лего Ниндзяго Фильм» и к роботам-Егерям из «Тихоокеанского рубежа».

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Кот-редактор
Кот-редактор
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