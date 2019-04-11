Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны». Он воплотит на экране уже постаревшего Бэтмена, который всё ещё защищает Готэм от преступности.
В «Титанах» Бэтмен будет пытаться наладить отношения с Диком Грейсоном (Робинам), в том числе для того, чтобы помочь новой команде супергероев.
Пока неизвестно, появится ли Бэтмен Глена в костюме. Однако, по словам Deadline, его Тёмный рыцарь будет отличаться от Бэтмена Бена Аффлека, которого мы увидели в киновселенной DC, и юного Бэтмена Давида Мазуза из сериала «Готэм».
Премьера второго сезона «Титанов» намечена на осень этого года. Помимо героев из первого сезона — Дика Грейсона, Старфаер, Рейвен и Бестбоя — мы увидим ещё Коннера Кента/Супербоя (Джошуа Орпин), Слейда Уилсона/Дефстроука (Эсай Моралез), Джозефа Уилсона/Иерихона (Челла Мен) и Роуз Уилсон/Разрушительницу (Челси Чжан).
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