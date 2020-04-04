Издание IGN объявило, что в этом году оно проведет «глобальный цифровой ивент», в рамках которого разработчики поведуют о новых играх и консолях, — Summer fo Gaming («Лето гейминга»).

Организаторы будут сотрудничать с такими компаниями, как 2K Games, Square Enix, THQ Nordic, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Devolver Digital, Twitter и многими другими. Больше подробностей будет в ближайшие недели.

При этом компании вроде Microsoft и Ubisoft все еще намерены провести собственные онлайн-презентации, так что Summer of Gaming будет лишь частичной заменой E3.

Мероприятие пройдет в начале июня, однако точной даты пока нет. Зрителей ждут презентации от издателей, интервью с разработчиками, демонстрация геймплея и много новостей.

А организаторы E3 в свою очередь рассказали, что в следующем году выставка пройдет с 15 по 17 июня. По словам ESA, в 2021-м ассоциация намерена переосмыслить шоу. Об этом ранее просили многие деятели индустрии.

Вместе с этим инсайдеры сообщают, что в этом году не стоит ждать онлайн-версию E3. Скорее всего, официально об этом объявят в начале следующей недели.