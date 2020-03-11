Организаторы E3 2020 официально объявили, что ежегодная выставка отменена в связи с эпидемией китайского кронавируса. Она должна была пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе.

После консультации с другими компаниями относительно здоровья и безопасности всей отрасли — фанатов, сотрудников и давних партнеров — мы приняли трудное решение отменить E3 2020 в Лос-Анджелесе. На фоне распространения вируса COVID-19 мы чувствуем, что это лучший способ действовать в такой беспрецедентной глобальной ситуации. Мы разочарованы тем, что не можем провести мероприятие для фанатов. Но мы знаем, что это правильное решение в текущей ситуации.

ESA вернет участникам и гостям выставки все деньги. Также ассоциация сейчас рассматривает вариант с проведением онлайн-мероприятия в июне, где разработчики могли бы сделать анонсы и показать трейлеры.

В то время, как Sony отказалась приезжать на E3, для Microsoft эта выставка была крайне важной — именно на ней компания планировала представить стартовую линейку игр Xbox Series X.

Глава Xbox Фил Спенсер уже сообщил в твиттере, что теперь все презентации пройдут в цифровом формате, подробностями об этом поделятся позднее.

Аналогичное заявление сделала Ubisoft, которая собирается представить все запланированное в онлайне.

An update regarding E3 2020. pic.twitter.com/cThkDIkfVm — Ubisoft (@Ubisoft) March 11, 2020

А некоторые компании вроде THQ Nordic решили отшутиться, чтобы разрядить обстановку.

Вдобавок Джейсон Шрайер из Kotaku рассказал, что на E3 2020 должна была выступить Warner Bros. Games, чтобы показать нового «Бэтмена», игру по вселенной «Гарри Поттера» (помните слитый футаж 2018 года?) и новый проект Rocksteady Studios.

Также журналист отметил, что отмена мероприятия все же повредит некоторым людям. Например, инди-разработчикам. По его словам, E3 — место случайных встреч, которые могут спасти целые компании.