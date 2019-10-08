Плоский мир Пратчетта: путеводитель для туриста Посетите страны, что несёт на себе исполинская черепаха А'Туин: Агатовая империя и Убервальд, Ланкр и Крулл, континент ХХХХ и, конечно же, Анк-Морпорк!

Фэнтези, похожее на «Игру престолов» Для тех, кто не в силах ждать «Ветров зимы» и нового сезона, мы составили подборку книг, близких к «Игре престолов» по стилю, сюжету или атмосфере.