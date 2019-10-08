Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Wired отметило некоторые характеристики консоли:
- У устройства будет аппаратная поддержка эффекта трассировки лучей.
- В консоль будет встроен SSD-диск, обеспечивающий в числе прочего скоростную прогрузку локаций.
- Контроллер (пока без названия, но, вероятно, его назовут просто DualShock 5) напоминает предыдущую модель. У него будут «адаптивные» курки R2 и L2, разработчики игр смогут отслеживать силу нажатия в тех или иных действиях.
- Вибрация будет давать больший эффект обратной связи. Если игрок заедет на границу асфальта и грязи в игре Gran Turismo Sport, запущенной на PS5, то он ощутит разную вибрацию сразу от двух поверхностей.
- Контроллеры получат коннектор типа USB Type-C. Из-за объёмного аккумулятора геймпады будут чуть тяжелее, чем DualShock 4, но всё равно легче контроллеров Xbox с батарейками внутри.
- Пользователи смогут настраивать установочные данные. Например, если в Call of Duty пользователя интересует только мультиплеер, то одиночную кампанию можно не устанавливать.
- Студии уже получили девкиты PS5 и готовят будущие игры. Среди них — и Bluepoint Games, которая выпустила ремейк Shadow of the Colossus в 2018-м. «Мы сейчас работаем над кое-чем масштабным», — заявил глава студии.
Старт продаж намечен на конец 2020-го. Вероятно, на E3 стоит ждать громких анонсов.
Ранее Wired рассказывало о первых деталях консоли следующего поколения. В их числе была и обратная совместимость с играми PS4.
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