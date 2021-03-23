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    Новости

    «Игрушка для взрослых»: трейлер фантастической драмы о разводе, любви и мести

    23 марта 2021
    Кот-император
    23.03.2021
    700
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    HBO Max поделился полноценным трейлером фантастического сериала Made for Love с Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс», «Чёрное зеркало», «Как я встретил вашу маму») в главной роли.

    Made for Love (у нас перевели как «Игрушка для взрослых») описывается как «трагичная история любви, развода и мести с мрачным юмором». Главная героиня — 30-летня Хэйзел Грин — сбегает от мужа-миллиардера, устав от его выходок. Хэйзел удаётся сбежать за сотни километров от супруга и сменить имидж, но это не помогает, потому что выясняется, что муж вживил в её мозг высокотехнологичный чип, позволяющий отслеживать её местонахождение и «читать» эмоции.

    Трейлер

    Постер

    «Игрушка для взрослых»: трейлер фантастической драмы о разводе, любви и мести 1

    Помимо Милиоти в шоу сыграли Рей Романо, Нома Думезвени и Билли Магнуссен. Шоураннером выступила Кристина Ли («В поиске»). Режиссёрами выступили С.Дж. Кларксон («Декстер», «Банши», «Винил»), Алетеа Джонс («Послания из другого мира», «Куколка») и Стефани Коун («Уэйн», «Куколка»), а над сценариями работали Патрик Соммервилл («Оставленные», «Маньяк») и Дин Бакопулос («Не возвращайся с луны»).

    Всего в первом сезоне запланировано 10 получасовых эпизодов, на HBO Max они стартуют с 1 апреля.

    В России сериал выйдет в апреле на more.tv.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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