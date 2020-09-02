Инсайдер: Джейсон Момоа может сыграть охотника на монстров в приквеле «Ведьмака»

Инсайдер Дэниел Рихтман на Patreon поделился некоторыми свежими подробностями об «Истоках крови» — приквеле «Ведьмака».

Так, Netflix рассматривает на роль ведьмака Джейсона Момоа, который играет Аквамена в киновселенной DC.

В интернете даже появился фан-арт с Джейсоном и Генри Кавиллом:

А производство мини-сериала запланировано на 2021 год. Судя по всему, его выход состоится не раньше 2022-го.

Напомним, шоураннерами выступят Лорен Шмидт Хиссрич и ирландский музыкант Деклан де Барра. А Анджей Сапковский будет консультировать творческую команду.

Сюжет развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

В этом году должно выйти аниме «Ведьмак: Кошмар волка» про Весемира, а в 2021-м — второй сезон шоу с Генри Кавиллом.

Прежде Рихтман говорил, что «Истоки крови» не единственный приквел, над которым работает Netflix.