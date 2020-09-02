Инсайдер: Джейсон Момоа может сыграть охотника на монстров в приквеле «Ведьмака»

Инсайдер Дэниел Рихтман на Patreon поделился некоторыми свежими подробностями об «Истоках крови» — приквеле «Ведьмака».
Так, Netflix рассматривает на роль ведьмака Джейсона Момоа, который играет Аквамена в киновселенной DC.
В интернете даже появился фан-арт с Джейсоном и Генри Кавиллом:
А производство мини-сериала запланировано на 2021 год. Судя по всему, его выход состоится не раньше 2022-го.
Напомним, шоураннерами выступят Лорен Шмидт Хиссрич и ирландский музыкант Деклан де Барра. А Анджей Сапковский будет консультировать творческую команду.
Сюжет развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.
В этом году должно выйти аниме «Ведьмак: Кошмар волка» про Весемира, а в 2021-м — второй сезон шоу с Генри Кавиллом.
Прежде Рихтман говорил, что «Истоки крови» не единственный приквел, над которым работает Netflix.
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Как всё это создавалось, правда ли Кавилл такой фанат и все трюки выполняет сам, читали ли они книги и почему отступали от них.
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