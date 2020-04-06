Инсайдер Dusk Golem, который прежде делился подробностями о Resident Evil 3 и показывал Джилл еще до анонса, рассказал, что восьмая номерная часть выйдет в следующем году.

По его словам, изначально она должна была стать третьей Revelations, однако тестировщики были настолько впечатлены ранними прототипами игры, что Capcom решила переделать ее в RE8.

К тому же разработчики не хотели, чтобы между выходом седьмой и восьмой частями был большой промежуток времени.

Dusk Golem отметил, что многие фанаты могут возненавидеть новую Resident Evil, поскольку она будет сильно отличаться от предыдущих игр во франшизе. Так, акценты будут расставлены на галлюцинации, оккультизм, безумие и недоверие к окружающим. Зато в ней сохранится перспектива от первого лица.

Свежая информация частично совпадает с предыдущими сливами. Так что главным героем, скорее всего, вновь станет Итан. А вот будет ли его преследовать привидение, непонятно.

Анонс Resident Evil 8 состоится в ближайшие месяцы. Игра выйдет как на текущем, так и на следующем поколении консолей.