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    Новости

    Инсайдер: в работе фильм по Dead Space. Его снимет Джеймс Ван

    14 апреля 2023
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    14.04.2023
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    Инсайдер: в работе фильм по Dead Space. Его снимет Джеймс Ван

    Инсайдер Дэниел Рихтман, неоднократно сливавший верную информацию о кино, рассказал, что в производстве находится полнометражный фильм по Dead Space.

    Режиссером картины выступит Джеймс Ван, известный по «Пиле», «Астралу», «Заклятию» и другим лентам.

    Слухи об экранизации ходят уже некоторое время. А анонс, по словам Рихтмана, должен состояться уже скоро.

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