Инсайдер: в работе фильм по Dead Space. Его снимет Джеймс Ван

Инсайдер Дэниел Рихтман, неоднократно сливавший верную информацию о кино, рассказал, что в производстве находится полнометражный фильм по Dead Space.

Режиссером картины выступит Джеймс Ван, известный по «Пиле», «Астралу», «Заклятию» и другим лентам.

Слухи об экранизации ходят уже некоторое время. А анонс, по словам Рихтмана, должен состояться уже скоро.