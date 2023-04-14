Инсайдер: в работе фильм по Dead Space. Его снимет Джеймс Ван

Инсайдер Дэниел Рихтман, неоднократно сливавший верную информацию о кино, рассказал, что в производстве находится полнометражный фильм по Dead Space.
Режиссером картины выступит Джеймс Ван, известный по «Пиле», «Астралу», «Заклятию» и другим лентам.
Слухи об экранизации ходят уже некоторое время. А анонс, по словам Рихтмана, должен состояться уже скоро.
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