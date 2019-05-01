После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи. В нём актёр поделился впечатлениями об эпизоде в целом, рассказал о съёмках той самой сцены и раскрыл мотивацию своего персонажа.
Стоит уточнить, что Фурдик — скорее каскадёр, а не актёр. По его словам, создателям сериала понравилось, как он воплотил одного из Белых Ходоков, с которым дрался Джон Сноу в «Суровом доме», поэтому его и взяли на роль Короля Ночи. Фурдик пояснил, что Мигель Сапочник лично дал ему пару уроков по актёрскому мастерству — например, постановщик попросил каскадёра заплакать перед зеркалом.
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Осторожно, спойлеры!Внимание! Дальше идут спойлеры к третьему эпизоду заключительного сезона «Игры престолов». Если не хотите их читать, то рекомендуем нашу статью-предсказание, в которой мы предполагаем, кто выживет в сериале и кто сядет на Железный трон.
О третьей серии
Когда я её увидел, я сказал «О, боже». Музыка, когда я иду к Брану, она восхитительна! Я горд быть частью всего этого. Моя дочь, которая очень критически относится ко всему, что я делаю, сказала «Вау, это невероятно», она была очень счастлива. Она всегда критически оценивает, когда я исполняю трюки и участвую в сценах сражений, но если ей это понравилось, то её слова значат для меня больше, чем чьи-либо ещё.
О сцене с Арьей
[Съёмки этой сцены] — один из самых сложных дней в моей жизни. Я проделал множество сложных трюков, бегая через огонь, просто безумие. Но в этот момент с Арьей, когда я схватил её, эмоции на лице Мейси были так сильны, что я ощутил, будто за раз истратил всю энергию за раз. Шёл дождь, было холодно. Мейси было непросто прыгнуть ровно в нужное время, а мне было непросто схватить её ровно в нужный момент. Это один из самых сложных моментов, которые мы делали перед камерой.
Мейси была одной из первых дам, которые знали, кто я — потому что многие актёры не знали. Я провёл пару боёв с некоторыми актёрами в разных костюмах в качестве каскадёра, но Мейси я учил фхетовать при помощи её маленького меча. А ещё учил фехтовать большим мечом Бриенну. Я потратил много часов на этот танец.
О мотивации Короля Ночи
Он хотел отомстить. Потому что кто-то много лет назад ошибся, и из-за этого он стал Королём Ночи. А он не хотел им становиться. Он понял, что теперь у него есть возможность отправиться на войну. Я теперь убью всех, потому что на протяжение многих тысяч лет я жил за Стеной в холоде и снеге.
Стоит отметить, что видение актёра может отличаться от задумки шоураннеров и уж тем более самого Мартина.
А так Владимир Фурдик выглядит:
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Нет, дело не просто в случайном ударе.
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