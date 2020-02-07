Издательство азиатской литературы и комиксов «Истари» вместе с командой переводчиков продолжают сбор средств на русскоязычное издание китайского фэнтезийного романа в четырёх томах «Магистр дьявольского культа» писательницы Мосян Тунсю. И за время проекта с конца декабря им удалось собрать почти 7 миллионов рублей!

«Магистр дьявольского культа» (Mo Dao Zu Shi) публиковался автором в сети в 2016 году. Книга на родине обрела огромную популярность, по ней за короткий срок вышло сразу несколько адаптаций: комикс-версия (маньхуа), аудиопостановка и дорама. А в 2018-м стартовал аниме-сериал китайского производства (дунхуа), показали два сезона по 15 серий, готовится третий.

Действие романа происходит в фэнтезийном мире, похожем на средневековый Китай. Его наводняют демонические порождения тьмы, с которыми борются кланы благородных заклинателей, наделённые волшебными способностями. Главный герой, Вэй Усянь, будучи одним из заклинателей, в результате определённых событий выбирает Путь Тьмы и становится основоположником дьявольского культа. Побеждённый другими заклинателями, он погибает, однако возвращается к жизни в теле забитого деревенского парня, который мечтал отомстить обидчикам. из описания на Boomstarter

Издательство отмечает, что права на издание уже приобретены, а текст перевода отредактирован. «Истари» собирается выпустить книги целиком, без цензуры и с дополнительными главами и послесловием от автора, которое вошло только в материковое издание. Книги получат пометку «18+», поскольку в одна из сюжетных линий посвящена отношениям главных героев-юношей. Тома выйдут в твёрдой обложке объёмом по 500-600 страниц.

В рамках проекта можно приобрести как просто книги (2400 рублей), так и дополнительно короб и приятные бонусы, разблокированные за взятие сверхцелей (3400 рублей). Сейчас в них входят стикеры, открытки, постеры, магнит, блокнот, подставка под кружку и закладка. Кроме того, за сверхцели участники разблокировали внутренние книжные иллюстрации в ч/б.

Также издательство объявило о заключительных сверхцелях — на 7 миллионов и 7,5 миллионов. При достижении первой суммы все участники получат карту персонажей, а при достижении финальной — в книгах появится закладка-ляссе.

В конце декабря «Истари» опубликовало статью с ответами на часто задаваемые вопросы: о лицензии, переводах и возможности приобрести книги после краудфандинга (спойлер: купить можно будет, если останется тираж).

Книги обещают выслать в июле 2020-го. Издательство отмечает, что оплатить доставку сразу же при оформлении вознаграждения нельзя. При начале рассылки наград нужно будет зайти на сайт «Истари» и там выбрать типа доставки. Об этом издательство предупредит дополнительно.

Краудфандинг будет идти ещё пятнадцать дней.