Пришло время подвести итоги конкурса по анимационному фильму Disney/Pixar «Тайна Коко». Вопреки нашим ожиданиям, тест оказался сложным — далеко не все участники смогли ответить правильно на все вопросы (хотя ответы на большинство из них можно было найти в этой статье). Но всё же немало людей, давших 100% правильных ответов. В итоге, среди участников мы случайным образом выбрали победителей и публикуем их список:

  • Афанасьева Вера
  • Беляева Алёна
  • Гнезднева Марина
  • Дворецкая Ольга
  • Дедов Вячеслав
  • Дмитрий Антонов
  • Дудников Александр
  • Егорычева Ольга
  • Журавлева Ирина
  • Залевская Мария
  • Захарова Алёна
  • Кочкина Виктория
  • Лунин Дмитрий
  • Минина Алёна
  • Никитина Екатерина
  • Новосельцев Данил
  • Офицеров Олег
  • Пашкова Юлия
  • Птичников Георгий
  • Савостьянова Вера
  • Самаров Андрей
  • Симонов Леонид — внесён в список, но не смогли связаться по e-mail, напишите нам на форму обратной связи
  • Французова Мария
  • Шевкова Юлиания

Всем победителям мы выслали письмо с инструкцией, как и где получить билеты. Спасибо за участие и приятного просмотра!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.