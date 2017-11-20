Пришло время подвести итоги конкурса по анимационному фильму Disney/Pixar «Тайна Коко». Вопреки нашим ожиданиям, тест оказался сложным — далеко не все участники смогли ответить правильно на все вопросы (хотя ответы на большинство из них можно было найти в этой статье). Но всё же немало людей, давших 100% правильных ответов. В итоге, среди участников мы случайным образом выбрали победителей и публикуем их список:
- Афанасьева Вера
- Беляева Алёна
- Гнезднева Марина
- Дворецкая Ольга
- Дедов Вячеслав
- Дмитрий Антонов
- Дудников Александр
- Егорычева Ольга
- Журавлева Ирина
- Залевская Мария
- Захарова Алёна
- Кочкина Виктория
- Лунин Дмитрий
- Минина Алёна
- Никитина Екатерина
- Новосельцев Данил
- Офицеров Олег
- Пашкова Юлия
- Птичников Георгий
- Савостьянова Вера
- Самаров Андрей
- Симонов Леонид — внесён в список, но не смогли связаться по e-mail, напишите нам на форму обратной связи
- Французова Мария
- Шевкова Юлиания
Всем победителям мы выслали письмо с инструкцией, как и где получить билеты. Спасибо за участие и приятного просмотра!comments powered by HyperComments
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