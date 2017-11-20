Пришло время подвести итоги конкурса по анимационному фильму Disney/Pixar «Тайна Коко». Вопреки нашим ожиданиям, тест оказался сложным — далеко не все участники смогли ответить правильно на все вопросы (хотя ответы на большинство из них можно было найти в этой статье). Но всё же немало людей, давших 100% правильных ответов. В итоге, среди участников мы случайным образом выбрали победителей и публикуем их список:

Афанасьева Вера

Беляева Алёна

Гнезднева Марина

Дворецкая Ольга

Дедов Вячеслав

Дмитрий Антонов

Дудников Александр

Егорычева Ольга

Журавлева Ирина

Залевская Мария

Захарова Алёна

Кочкина Виктория

Лунин Дмитрий

Минина Алёна

Никитина Екатерина

Новосельцев Данил

Офицеров Олег

Пашкова Юлия

Птичников Георгий

Савостьянова Вера

Самаров Андрей

Симонов Леонид — внесён в список, но не смогли связаться по e-mail, напишите нам на форму обратной связи

Французова Мария

Шевкова Юлиания

Всем победителям мы выслали письмо с инструкцией, как и где получить билеты. Спасибо за участие и приятного просмотра!