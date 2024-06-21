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    Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме «Простоквашино»

    21 июня 2024
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    21.06.2024
    7047
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    ТНТ и «Союзмультфильм» в рамках презентации объявили первых актеров киноадаптации «Простоквашино».

    Так, почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину, который озвучил персонажа в продолжении мультсериала, а роль Дяди Федора досталась Роману Панкову из «Денискиных рассказов».

    Постановкой занимается Сарик Андреасян, известный по провальному супергеройскому блокбастеру «Защитники».

    У фильма пока нет даты выхода.

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