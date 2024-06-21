Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме «Простоквашино»

ТНТ и «Союзмультфильм» в рамках презентации объявили первых актеров киноадаптации «Простоквашино».
Так, почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину, который озвучил персонажа в продолжении мультсериала, а роль Дяди Федора досталась Роману Панкову из «Денискиных рассказов».
Постановкой занимается Сарик Андреасян, известный по провальному супергеройскому блокбастеру «Защитники».
У фильма пока нет даты выхода.
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