Из окончательной версии фильма «Веном», который выходит в кинотеатрах уже 4 октября, вырезали примерно 30-40 минут сцен. Об этом в интервью порталу ComicsExplained рассказал исполнитель главной роли Том Харди.

На вопрос «какая часть фильма ему нравится больше всего?» Харди ответил, что в «Веноме» такой части нет, потому что её вырезали.

Это сцены с безумным кукольником, с чёрной комедией. Понимаете, о чем я? Они так никуда и не попали. Том Харди

По словам исполнительного продюсера картины Мэтта Толмака, это никак не связано с тем, что «Веном» в итоге не получил рейтинг R. У студии изначально не было планов на фильм с высоким рейтингом. Остаётся надеется, что сцены, которые не вошли в версию для проката, мы увидим на DVD и Blu-ray изданиях.