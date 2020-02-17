Как сообщают журналисты Deadline, кинокомпания Radar Pictures, которая работала над фильмами «Джуманджи» от Sony, выкупила права на экранизацию футуристической получасовой песни Karn Evil 9 про противостояние человечества и компьютера — ее в 1973 году записала английская прогрессивная рок-группа Emerson, Lake & Palmer.

Адаптацией трека, вдохновляясь его музыкой и текстом, займется писатель Дэниел Уилсон, который сейчас работает над сценарием «Робокалипсиса» с Крисом Хемсвортом в главной роли.

Малоизвестные Майкл Наполиелло и Мария Фриск займутся продюсированием научно-фантастиического фильма в тесном сотрудничестве с Emerson, Lake & Palmer и менеджерами группы. Зато должность исполнительного продюсера занял опытный Тед Филд, который приложил руку ко многим фильмам, в том числе к «Джуманджи», «Последнему самураю» и другим.

Вот что он сказал по этому поводу:

Мир будущего, который создала ELP в песне Karn Evil 9 сегодня намного ближе к реальности. Наша команда из Radar с нетерпением ждет возможности воплотить это видение и донести до больших экранов, а также за его пределы.

Пока что неизвестно, когда состоится премьера фильма. Режиссер, судя по всему, тоже еще не назначен.