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#Witcher (Ведьмак)

Издательство АСТ доработает обложку «Перекрёстка воронов»

Кот-император
12 марта 11:30
117
1 минута на чтение
После того как на прошлой неделе издательство «АСТ» анонсировало скорый выход «Перекрестка воронов», новой книги Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте, обложка русскоязычного издания угодила под шквал критики. Издательство обвиняли в полном или частичном использовании ИИ, а на иллюстрации находили якобы артефакты, типичные для сгенерированных ИИ изображений.
Сегодня утром пресс-служба издательства ответила на все обвинения в своем телеграм-канале:
«Обложку выходящего в издательстве АСТ русскоязычного издания романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» нарисовал художник издательства АСТ, оформлявший множество книг серий «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов». В ходе работы было несколько промежуточных версий.
Принимая во внимание ряд комментариев поклонников цикла «Ведьмак», издательство АСТ приняло решение доработать детали обложки».
Новая улучшенная обложка «Перекрестка воронов» будет представлена позже.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#Witcher (Ведьмак)
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