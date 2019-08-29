Издательство «Азбука» анонсировала выход комиксов Hellblazer про Джона Константина на русском языке. Из примерно 300 выпусков всей серии редакция выбрала «лучший из лучших» ранов — историю Гарта Энниса («Пацаны») под названием «Вредные привычки», куда войдут выпуски 41-46, 49, 50, 56, 59-61. Вот как издательство характеризует будущий том и отсутствующие номера:

Мы считаем очень важным показать «визитную карточку» серии, представить в первом томе лучшие и наиболее ударные истории о Джоне Константине и сразу погрузить читателя в круговорот событий. «Ну а как насчет отсутствующих выпусков?», — спросите вы. Они практически не влияют на общую сюжетную линию, однако сильно сбавляют ее накал, так как Эннис еще нащупывал образ, поэтому все эти выпуски — вставные истории. Скорее всего, мы доиздадим их потом (разумеется, это будет зависеть от продаж, хотя настроены мы решительно). В общем, берите и читайте. Это убойная книга. Вы не будете разочарованы.

«Азбука» также уточняет, что в сборник войдут объёмная вводная статья о персонаже и подробные примечания. Издательство пояснило, что мата в книге не будет — потому что в оригинале в тех выпусках их тоже не было из-за Comics Code.

Ориентировочно книга должна выйти осенью — с тем расчётом, чтобы её можно было поставить на полку к Хэллоуину. «Азбука» также обещает больше анонсов о Константине в ближайшее время.