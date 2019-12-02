В конце ноября издательство «Росмэн» открыло приём заявок XI сезона фантастического литературного конкурса «Новая детская книга».

В этом сезоне организаторы объявили три номинации (и снова без «фэнтези»):

«Истории на вырост» (прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет).

(прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет). «Мистика. Хоррор. Саспенс» (художественные произведения указанных жанров для читателей от 12 до 18 лет).

(художественные произведения указанных жанров для читателей от 12 до 18 лет). «Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также авторские графические романы и комиксы по произведениям классической литературы).

А вот как выглядит расписание всего конкурса:

До 10 апреля 2020 года (самый большой период) организаторы принимают заявки.

10 июня 2020-го судьи объявляют лонг-лист.

6 июля — публикуется шорт-лист и открывается голосование на специальные призы.

7 сентября голосование закрывается.

И в сентябре 2020-го организаторы подводят итоги и награждают победителей на торжественной церемонии.

С полным регламентом можно ознакомиться на сайте конкурса.

В этом сезоне в жюри вошли писатели, художники и эксперты в области литературы и книжной графики, представители медиаиндустрии, а также ведущие сотрудники издательства.

писатели Ирина Лукmянова, Вадим Панов, Дина Сабитова; художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Оксана Батурина, Ольга Ионайтис, Александр Райхштейн, иллюстратор, директор студии Coalla и illustrators.ru Валерий Гольников; литературный агент (агентство «Andrew Nurnberg»), переводчик, редактор Ольга Лютова, литературный агент Мария Шлиссер, редактор книжного раздела сайта «Мир фантастики» Борис Невский; библиограф, редактор, обозреватель детской литературы Алексей Копейкин; главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина; шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова; директор фестиваля детской книги «ЛитераТула» Ирина Рочева; главный редактор кинокомпании «СТВ» Александр Архипов; эксперты из числа наиболее активных читателей социальной сети LiveLib.

Удачи всем участникам!

Литературный конкурс «Новая книга» (ранее — «Новая детская книга») появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Евркон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.