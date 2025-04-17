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Изобретательные смерти и море крови — критикам понравилась экранизация хоррора Until Dawn

Дмитрий Кинский
17 апреля 18:29
5443
1 минута на чтение
Критики поделились первыми впечатлениями после просмотра экранизации хоррора Until Dawn, которую снял режиссер дилогии «Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг.
Так, Кортни Ховард из Variety назвал «Дожить до рассвета» одним из самых гениальных фильмов ужасов в 2025 году и любовным посланием жанру.
Джуниор Феликс из Hashtag Show отметил, что авторы превратили игру в «великолепно кровавый и жестокий фильм, полный взрывных сцен и забавных моментов».
Смерти изобретательные, а химия между актерами на высоте. Фильм такой веселый!
А Эми Уэст из GamesRadar+ похвалила актерский состав, шутки и море крови. По ее словам, картина ощущается как хоррор из 2000-х — в наилучшем смысле.
Премьера состоится 25 апреля.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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