«Дожить до рассвета»: фильм, основанный на игре, основанной на фильмах

Until Dawn

Если вы играли в игру Until Dawn (2015) и, прочитав синопсис, пребываете в лёгком недоумении, проясним для вас ситуацию. Фильм «Дожить до рассвета» — не дословная экранизация, а скорее вбоквел или даже приквел. Не прямое продолжение или предыстория, а сюжет, который разворачивается в той же вселенной. Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг («Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Шазам!» ) справедливо рассудил, что художественный фильм будет сильно проигрывать интерактивному. Ведь в нём окажется меньше информации о мире и героях, да и в отсутствие игровой составляющей впечатления будут куда менее яркими.





С игрой это кино роднит, прежде всего, герой Петера Стормаре — психиатр Алан Дж. Хилл, который в Until Dawn выступал в роли условного рассказчика. Это действительно тот же персонаж, о чём в фильме говорят прямым текстом. Кроме того, в «Дожить до рассвета» есть ещё несколько отсылок к Until Dawn, которые несложно заметить — например, знаменитые песочные часы. Есть здесь и пара кивков в сторону The Quarry (2022) — ещё одной игры Supermassive Games.