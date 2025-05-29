«Дожить до рассвета»: фильм, основанный на игре, основанной на фильмах

У девушки по имени Кловер пропадает сестра. Никаких зацепок нет — кроме видео, снятого где-то в глуши у придорожного магазина. Кловер, которая ещё не оправилась после смерти матери, собирает друзей и едет на поиски. По наводке подозрительного продавца того самого магазина ребята приезжают к странному дому в лесу, где их почти сразу убивает маньяк в маске. После этого цикл перезапускается — а героям приходится выяснять, как выбраться из временной петли и дожить до рассвета.

Until Dawn



Жанр : ужасы Режиссёр : Дэвид Ф. Сандберг В ролях : Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Эзайон, Ю Джи-ён, Бельмонт Камели, Майя Митчелл, Петер Стормаре и другие Премьера : 23 апреля 2025 (мир), 23 мая 2025 (онлайн-платформы) Продолжительность: 103 мин Похоже на : «Хижина в лесу» (2011), «Последние девушки» (2015), «Счастливого дня смерти» (2017), «Матрица времени» (2016) Если вы играли в игру Until Dawn (2015) и, прочитав синопсис, пребываете в лёгком недоумении, проясним для вас ситуацию. Фильм «Дожить до рассвета» — не дословная экранизация, а скорее вбоквел или даже приквел. Не прямое продолжение или предыстория, а сюжет, который разворачивается в той же вселенной. Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг («Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Шазам!» ) справедливо рассудил, что художественный фильм будет сильно проигрывать интерактивному. Ведь в нём окажется меньше информации о мире и героях, да и в отсутствие игровой составляющей впечатления будут куда менее яркими.

С игрой это кино роднит, прежде всего, герой Петера Стормаре — психиатр Алан Дж. Хилл, который в Until Dawn выступал в роли условного рассказчика. Это действительно тот же персонаж, о чём в фильме говорят прямым текстом. Кроме того, в «Дожить до рассвета» есть ещё несколько отсылок к Until Dawn, которые несложно заметить — например, знаменитые песочные часы. Есть здесь и пара кивков в сторону The Quarry (2022) — ещё одной игры Supermassive Games.



Несмотря на уважение авторов к первоисточнику, необходимость экранизации вызывает вопросы. Игра фактически уже была полноценным интерактивным слэшером со всеми его клише: архетипическими персонажами и их недалёкими поступками, индейским проклятием и, разумеется, жестокими смертями.



Прекраснее всего в игре была возможность взять судьбы глупых подростков в свои руки — и попытаться провести их через перипетии сюжета невредимыми. Всем, кто хоть раз кричал персонажу фильма ужасов, чтобы он не ходил в тёмный и страшный подвал в одиночку, Until Dawn давала возможность действительно запретить ему туда ходить. Благодаря этому концепция вспыхнула новыми красками — жизням героев угрожала не их глупость, а глупость игрока .

Без такой волнующей возможности у создателей фильма снова получился среднестатистический слэшер. Это не означает, что лента совсем плоха, — в ней есть интересные находки. Но те, кто с игрой не знаком, рискуют не понять, вокруг чего весь шум и что в этой истории особенного.

Вместе с Кловер в западне оказываются её бывший парень Макс (Майкл Чимино), подруга Нина (Одесса Эзайон, которую вы могли видеть в последнем «Восставшем из ада»), бойфренд Нины Эйб (Бельмонт Камели) и считающая себя экстрасенсом Меган (Ю Джи-ён). Все они (Эйб в наименьшей степени) блещут отсутствием сообразительности и навыков самосохранения, поэтому умирают часто и быстро.

Даже несмотря на возможность «загрузить сохранение» и перезапустить временную петлю после смерти, герои щедро расходуют «жизни», хотя их количество, как вскоре выясняется, всё же не бесконечно. Не облегчает ситуацию и то, что опасности после «загрузки» генерируются случайно и отличаются от предыдущих — новые ситуации, новые монстры.

Если воспринимать фильм как чьё-то прохождение игры, просмотр будет любопытным и ни на что не похожим опытом. С бессилием наблюдать, как невидимый игрок раз за разом заваливает простейшие QTE, двигается, когда двигаться не надо, и выбирает неправильные варианты действий — новый уровень сопереживания в хоррорах.

На основе сценария этого фильма и правда могла бы получиться захватывающая игра. Работал над ним Гари Доберман, в арсенале которого были как удачные ( «Оно» ), так и не очень («Жребий») картины. Для кинематографа сюжет «Дожить до рассвета», прямо скажем, вторичен и слабоват, но видеоигре пришёлся бы как раз впору. Во время просмотра очень не хватает возможности почитать газетные заметки, повертеть в руках фотографии и как следует изучить местность — а изучать тут есть что.

В плюсы можно записать то, что создателям удалось уловить общий тон и атмосферу игры Until Dawn и перенести их на экран. К сожалению, без интерактивных элементов саспенс работает не так хорошо.

В фильме до обидного много никуда не ведущих сюжетных линий — будто бы персонажи просто не нашли нужный дневник или локацию с NPC, которые запустили бы нужные цепочки событий. В воздухе повисает и сама концепция временной петли. Детали истории, которые с ней связаны, зрителю вроде бы объясняют, но настолько неубедительно и размыто, что лучше бы не пытались объяснить вовсе. Для художественного фильма это непростительно: если на странности игровых сюжетов можно порой закрыть глаза благодаря увлекательному геймплею, то у кино такой привилегии нет.

Воспринимать фильм Сандберга как ненавязчивый кровавый треш тоже не получается. Неприятных смертей тут хватает, внутренности и оторванные части тела весело летают там и сям в каждой второй сцене. Однако в этом кино слишком мало самоиронии и издевательств над жанром — с этим в своё время хорошо справилась «Хижина в лесу» (2011), на которую «Дожить до рассвета» немного похож по форме, но не по духу.

Выбор паранормальных и не очень угроз тут почти такой же богатый, как в «Хижине», но там факт их существования объясняли куда интереснее. Есть здесь и наши старые знакомые, вендиго, только почему-то теперь у них другое происхождение и заметно отличается дизайн. У фильма скромный бюджет, поэтому компьютерной графики здесь минимум: роли вендиго исполняют статисты в пластическом гриме, так что монстры больше похожи на зомби, а не на леденящих кровь паукообразных тварей из игры. В остальном практические эффекты идут ленте только на пользу — они добавляют осязаемости и натурализма.

Из актёрского состава можно выделить только уже упомянутого Стормаре — а можно и не выделять. Это не самая выдающаяся его роль (хоть и не самая плохая), но после просмотра остаётся ощущение, что он играл вполсилы. Остальные герои в лучшем случае не раздражают — а для подобного жанра это уже победа.

Саундтреком занимался Бенджамин Уоллфиш, который ранее неплохо справился с дилогией «Оно» и помогал Хансу Циммеру с «Бегущим по лезвию 2049» . На этот раз Акелла промахнулся — после просмотра невозможно вспомнить ни одной композиции из фильма.

Фильму «Дожить до рассвета» нельзя дать однозначную оценку. Если смотреть его в отрыве от оригинальной игры, то он в лучшем случае средний, в худшем —посредственный. Если же вы в своё время выстрадали прохождение Until Dawn, сжимая геймпад потными трясущимися руками, впечатления будут куда лучше. По крайней мере, вы поймёте, что пытались показать создатели и почему некоторые сцены выглядят так, а не иначе. К тому же будете то и дело ловить себя на мысли «ха, да это же прямо как в игре», что тоже добавляет фильму очков — конечно, при условии, что творение Supermassive Games вам понравилось.

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