Писательница Джоан Роулинг опубликовала на сайте Pottermore историю семьи Гарри Поттера, и выяснилось, что на самом деле в волшебном мире Гарри Поттером называли двух разных людей.

Один нам хорошо известен, а второй — волшебник Генри Поттер, прадед мальчика-который-выжил по отцовской линии. Знакомые звали его Гарри. Он боролся за права магглов и в 1913–1922 годах служил в верховном суде магов Великобритании Визенгамоте. Из-за его активной позиции по отношению к маглам семью Поттеров исключили из «Справочника чистокровных волшебников».

Сын Генри Поттера Флемонт женился на девушке по имени Евфимия. Они долго не могли завести детей, но наконец у них родился сын. Мальчика назвали Джеймс, и нам он известен как отец того самого Гарри Поттера.

Судя по всему, мы вполне можем увидеть прадеда Гарри в одном из будущих фильмов «Фантастические твари». Совпадает время действия, да и события сиквела точно развернутся уже не в Америке. Не исключено, что Роулинг готовит мощный пиар-ход — как можно пропустить фильм под названием «Фантастические твари и Гарри Поттер»?

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