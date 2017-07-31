Как фейковая статья про мидихлорианы попала в научные журналы и была высмеяна в СМИ

Как фейковая статья про мидихлорианы попала в научные журналы и была высмеяна в СМИ

Несколько дней назад СМИ облетела удивительная новость — якобы одному блогеру удалось протолкнуть в научные журналы свою фейковую статью про мидихлорианы. Автор заметил, что журналы не сразу распознали его шутку, а некоторые даже опубликовали материал, но позже почти сразу удалили. СМИ высмеяли этот случай, обратив внимание на то, как легко протащить в научный мир какую-нибудь глупость. Но на самом деле, ситуация и первоначальный посыл автора были совсем иными.

Всё началось с того, что Нейроскептик (Neuroskeptic) — так себя называет автор публикации — переписал из «Википедии» статью про митохондрии, но при этом заменил их на слово «мидихлорианы». Он также добавил в статью отсылку к создателю саги в виде «доктора Лукаса Макджорджа» и двух абзацев истории о Дарте Плэгасе мудром.

Затем он отправил статью в девять научных журналов. По словам Нейроскептика, материал приняли четыре журнала, из которых один запросил сумму в 360 долларов за публикацию. Вот что это были за журналы:

American Journal of Medical and Biological Research

International Journal of Molecular Biology: Open Access

Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics

American Research Journal of Biosciences

Казалось бы, ситуация удручающая — неужели научные журналы и впрямь готовы опубликовать подобную ерунду? Смотря какие. Представленные выше журналы — это локальные издания, которые не входят в мировой список научных журналов. Похоже, понятно почему — с рецензированием материалов у них не очень хорошо.

Некоторые журналы опубликовали статью про мидихлорианы у себя на сайте, но спустя уже несколько дней удалили. Несмотря на это автор всё равно был раздосадован, что журналы пропустили такую ерунду к публикации.

Но самое интересное в этой истории — то, почему вообще Нейроскептик взялся за такую авантюру. Он уверяет, что научные и псевдонаучные журналы постоянно шлют учёным разный спам, призывая опубликовать какое-либо исследование в научном журнале. По его словам, он получал подобные письма от всех девяти изданий, куда отправил свою статью.

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