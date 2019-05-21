Как МИД Чехии отреагировал на финал «Игры престолов» Евгения Блинова 21.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение 20 мая вышел финальный эпизод «Игры престолов». Мы уже рассказывали, как на концовку отреагировали фанаты сериала, и написали свой рекап последней серии. У министерства иностранных дел Чехии тоже нашлось что сказать по этому поводу. Осторожно, спойлеры! Дальше вас ждут спойлеры к финальному эпизоду «Игры престолов». Если вы вдруг ещё не посмотрели серию и не хотите портить себе впечатление — закройте эту вкладку. Мы предупредили! В последней серии Бран по решению совета стал королём шести королевств. По этому поводу МИД Чехии опубликовал на своей странице в Facebook вот такой пост, напоминающий официальное обращение. Министерство иностранных дел приветствует завершение многолетней гражданской войны в Вестеросе. Избрание Брандона Старка мы воспринимаем как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения. Читайте также Так что за анекдот про осла и соты всё время пытался рассказать Тирион в «Игре престолов»? 20.05.2019 Фанаты реконструировали вестеросский анекдот. Джордж Мартин: «Люди спрашивают, будет ли концовка книг отличаться от сериала? И да, и нет» 21.05.2019 Писатель подвёл итоги «Игры престолов». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: