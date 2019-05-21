20 мая вышел финальный эпизод «Игры престолов». Мы уже рассказывали, как на концовку отреагировали фанаты сериала, и написали свой рекап последней серии.

У министерства иностранных дел Чехии тоже нашлось что сказать по этому поводу.

Осторожно, спойлеры! Дальше вас ждут спойлеры к финальному эпизоду «Игры престолов». Если вы вдруг ещё не посмотрели серию и не хотите портить себе впечатление — закройте эту вкладку. Мы предупредили!

В последней серии Бран по решению совета стал королём шести королевств. По этому поводу МИД Чехии опубликовал на своей странице в Facebook вот такой пост, напоминающий официальное обращение.

Министерство иностранных дел приветствует завершение многолетней гражданской войны в Вестеросе. Избрание Брандона Старка мы воспринимаем как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения.