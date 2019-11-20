Как прошёл «Игрокон 2019»: 40 тысяч человек, авторы и гости

16 и 17 ноября в КВЦ «Сокольники» прошел ежегодный фестиваль настольных игр и развлечений «Игрокон 2019», главным особенностями которого стали свыше тысячи доступных игр, зоны с мастер-классами и встречи с авторами настолок. За два дня фестиваль посетило более 40 тысяч человек.

Видео с открытия

Гости могли пообщаться с автором настольных игр «Одержимость» и «Гравити Фолз» Германом Тихомировым, создателями Loonacy и Fluxx Эндрю и Кристин Лун, писателями Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой, а также с редакцией «Мира фантастики»!

Помимо игр Hobby World на фестивале свои проекты представили и другие издательства: «Мосигра», Gaga Games, «Игровед», «Звезда», «Студия 101», «Тридевятое» и другие. Для поклонников настольных ролевых игр стояли столы с Dungeons & Dragons, Starfinder и Shadowrun Sixth World. Ну а для любителей косплея прошло масштабное дефиле со множеством участников!

День 2. Отзывы посетителей

Одна из новых особенностей фестиваля в этом году — лекторий, где проходили обсуждения и встречи поклонников настолок и фантастики. Там прошли встречи с писателями и редакцией журнала. А ещё там выступили: генеральный директор Hobby World Михаил Акулов, организатор фестиваля «Ролекон» Денис Антонов и Виталий Демура из проекта «Вечерние Кости». Денис рассказал, почему правила НРИ — это обычно большая книга и как провести своё первое приключение, а Виталий пояснил, что там происходит со стримингом ролевых игр.