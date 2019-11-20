Как прошёл «Игрокон 2019»: 40 тысяч человек, авторы и гости

16 и 17 ноября в КВЦ «Сокольники» прошел ежегодный фестиваль настольных игр и развлечений «Игрокон 2019», главным особенностями которого стали свыше тысячи доступных игр, зоны с мастер-классами и встречи с авторами настолок. За два дня фестиваль посетило более 40 тысяч человек.
Видео с открытия
Гости могли пообщаться с автором настольных игр «Одержимость» и «Гравити Фолз» Германом Тихомировым, создателями Loonacy и Fluxx Эндрю и Кристин Лун, писателями Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой, а также с редакцией «Мира фантастики»!
Помимо игр Hobby World на фестивале свои проекты представили и другие издательства: «Мосигра», Gaga Games, «Игровед», «Звезда», «Студия 101», «Тридевятое» и другие. Для поклонников настольных ролевых игр стояли столы с Dungeons & Dragons, Starfinder и Shadowrun Sixth World. Ну а для любителей косплея прошло масштабное дефиле со множеством участников!
День 2. Отзывы посетителей
Одна из новых особенностей фестиваля в этом году — лекторий, где проходили обсуждения и встречи поклонников настолок и фантастики. Там прошли встречи с писателями и редакцией журнала. А ещё там выступили: генеральный директор Hobby World Михаил Акулов, организатор фестиваля «Ролекон» Денис Антонов и Виталий Демура из проекта «Вечерние Кости». Денис рассказал, почему правила НРИ — это обычно большая книга и как провести своё первое приключение, а Виталий пояснил, что там происходит со стримингом ролевых игр.
«Игрокон» является для нас праздником, которого мы все очень сильно ждем! Это удивительное масштабное событие, которое мы ежегодно организуем с мыслью, что мы продолжаем популяризировать и развивать направление настольных игр в России. Я вижу, с какой радостью к нам приходят люди всех возрастов, как им нравится все активности фестиваля, которые каждый год у нас меняются, дополняются и модернизируются. Все это мы с командой делаем, для того, чтобы показать людям, как весело и интересно можно проводить время вместе, будь то компания друзей, семьи, на корпоративах, при этом каждый раз радуясь, смеясь и поднимая себе и окружающим настроение.
Михаил Акулов, гендиректор Hobby World
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