Исполнители главных ролей сериала Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Миша Коллинз сообщили, что пятнадцатый сезон станет для шоу последним. Всего в нём будет 20 эпизодов.

Для The CW «Сверхъестественное» стал самым долгоиграющим сериалом. Проект сменил нескольких шоураннеров, включая и основателя Эрика Крипке, который вёл его первые пять сезонов. Позднее создатели отказались от концепции «монстр недели», по которой большую часть сезона главные герои, братья Сэм и Дин Винчестеры, охотились на чудовищ. Дальнейшие сезоны были посвящены противостоянию сил Ада и Рая.

По данным The Hollywood Reporter, за время сериала Падалеки и Эклс занялись ещё одним источником дохода — встречами с поклонниками. У дуэта есть свой самолёт, на котором звёзды летают между съёмочной площадкой и фестивалями. Как отмечают источники, фан-встречи приносят актёрам больше средств, чем они получают за шоу.

«Сверхъестественное» по-прежнему стаётся один из популярных сериалов канала, его рейтинги выше, чем у половины других проектов — вроде «Чёрной молнии», «Легенд завтрашнего дня» и «Стрелы». В нынешнем году также стартует последний сокращённый сезон и «Стрелы», первого в линейке супергеройских шоу канала. По всей видимости, руководство решило обновить программу.