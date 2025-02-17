«Капитан Америка 4» неплохо стартовал в прокате, но слабее «Квантомании»

Блокбастер «Капитан Америка: Дивный новый мир» стартовал с 192,4 млн долларов, показав лучший старт в только что начавшемся 2025 году.
Показатели оказались в рамках прогнозов аналитиков, но это значительно меньше сборов предыдущей картины про Капитана и даже «Квантомании».
Как пишут в THR, это все равно неплохое достижение на фоне смешанных отзывов. Картина с Энтони Маки получила оценку «B-» в опросе CinemaScore, что стало худшим показателем среди всех фильмов киновселенной Marvel.
В России «Капитана Америка 4» начнут крутить с 27 февраля.
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