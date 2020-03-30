Команда Legend of Micah сняла с профессиональными каскадерами несколько зрелищных боевых сцен в духе «Ведьмака». У них вышло даже лучше, чем в сериале от Netflix.

В одной из них Геральт прорывается через городские ворота и сражается со стражниками, а в другой — противостоит искусному мечнику, владеющему магией. Причем Белый волк активно пользуется знаками из своего арсенала.

И все это при минимальном бюджете. Так, на голове у Мясника из Блавикена красуется дешевый парик, мечи обернуты фольгой, а декорации сделаны из картона. Спецэффекты особой красотой тоже не отличаются.

По словам авторов, они хотели таким образом отдать дань уважения «Ведьмаку». Судя по всему, они имеют в виду игру CD Proekt RED, а не одноименное шоу.

Постановкой и съемкой занимался Мика Мур («Война Марио»), а хореографию продумали Бен Айкригг («Мстители: Финал») и Адам Литл («Хранители»).