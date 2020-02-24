Марк Руффало, который исполняет роль Халка в киновселенной Marvel, в одном из интервью рассказал, как Кевин Файги боролся за супергеройский фильм с женщиной в главной роли. Как оказалось, когда-то продюсер не исключал, что его могут уволить за такую инициативу.

Когда мы закончили съемки первых «Мстителей», Кевин Файги сказал мне: «Слушай, завтра меня здесь может не быть. Айк (Исаак Перлмуттер, крупнейший акционер Disney в то время — прим. редакции) не верит, что кто-нибудь пойдет в кино на супергеройский фильм с женщиной в главной роли. Поэтому если я завтра все-таки приду, то знай — я выиграл эту битву».

Также актер выразил признательность Файги за то, что он сильно изменил фильмы Marvel.

Сейчас у нас есть геи-супергерои, черные супергерои, женщины-супергерои… Никакая другая студия не может похвастаться инклюзивностью на таком уровне.

Сейчас Marvel старается привлечь внимание новой аудитории своими фильмами и сериалами. Так, в картине «Шан-Чи и легенда десяти колец» почти весь каст состоит из азиатов. А шоураннерами «Женщины-Халк» и «Мисс Марвел» стали женщины.

«Человек-муравей и Оса» стал первой лентой Marvel, в названии которой упоминается женский персонаж. А «Капитан Марвел» — первый фильм с женщиной в главной роли.