Как сообщает THR, Lucasfilm привлекла к разработке нового фильма по «Звёздным войнам» Кевина Файги, главу Marvel Studios. Сперва издание сообщило об этом с ссылкой на источник, а затем один из председателей Disney Алан Хорн неожиданно подтвердил эти новости.

По данным издания, Файги — фанат вселенной — встретился летом с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, Хорном и ещё одним председателем Disney Аланом Бергманом, чтобы обсудить дальнейшие планы по «Звёздным войнам». Как пишет THR, команда Кеннеди и Lucasfilm сейчас работает не только над фильмами по далёкой-далёкой галактике, но и над новым «Индианой Джонсом» и экранизацией подросткового фантастического романа «Дети крови и костей».

С завершением саги Скайуокеров Кэти приведёт «Звёздные войны» к новой эре, и памятуя о большой любви Кевина ко вселенной, нам кажется, что для этих двоих выдающихся продюсеров имеет смысл поработать вместе. Алан Хорн, со-председатель Disney

THR приводит несколько вероятных причин, по которым Файги взялся за «Звёздные войны». С одной стороны, этот шаг может стать лишь первым на пути привлечения продюсера к развитию саги. С другой стороны, он может означать лишь просто любовь продюсера к франшизе. Главный источник отмечает, что Кеннеди по-прежнему останется главной, никаких изменений не этот счёт не предвидится. Другой источник отмечает, что Файги хочет привлечь для фильма некую звезду. Сейчас Файги также занят возрождением «Людей Икс» и «Фантастической четвёрки».

Примечательно, что ранее портал We Got This Covered, знаменитое своими не очень правдоподобными слухами, рассказало, что Disney собирается позвать в «Звёздные войны» Бри Ларсон (Капитан Марвел). Эта заметка появилась ещё раньше, чем новость THR.

Сага Скайуокеров завершится в декабре этого года, после чего «Звёздные войны» возьмут небольшой перерыв в формате полнометражных фильмов — до 2022 года, когда выйдет первый из трёх запланированных фильмов. А до этого компания сосредоточится на сериальном формате — в ноябре стартует «Мандалорец», а затем должны выйти приквел «Изгоя-Один» и «Кеноби».

Ранее в прокате провалился полнометражный спин-офф про Хана Соло, а восьмой эпизод от Райана Джонсона разделил поклонников на два лагеря — хоть фильм и был успешен в прокате, собрав 1,3 миллиарда долларов. Как говорил сам Джонсон, его трилогия «Звёздных войн» тоже находится в работе — в этих фильмах зрители не увидят старых персонажей.

Также Disney привлёк к работе шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, которые занимаются одним из будущих фильмов по «Звёздным войнам». Пока что никаких подробностей о картине нет.