На проходящей в Анахайме конференции D23 никто не скрывает, зачем все собрались, — разумеется, за «Звездными войнами». В пятницу на сцену Anaheim Convention Center поднялась президент Lucasfilm Кейтлин Кеннеди, и присутствующие затаили дыхание: даже Marvel не обладает такой поп-культурной мощью, как Star Wars. Кеннеди начала с малого — объявила, что анимационный сериал «Войны клонов» вернется с новым сезоном на сервисе Disney+ в феврале 2020 года. Многим этого было достаточно: сидевшая рядом с автором этих строк женщина в майке Ashoka Lives вскочила и начала радоваться совершенно истерически.

Приквел «Изгоя-один»

Ранее уже сообщалось, что на Disney+ выйдет сериал-приквел «Изгоя-один». В Анахайме на сцену поднялись исполнители главных ролей Диего Луна (Кассиан Андор) и Алан Тьюдик (дроид K2SO). Эти двое начали уговаривать Кеннеди огласить название сериала, но та была непреклонна: узнаете позже. Очевидно, что действие будет происходить между событиями Эпизода III и «Изгоя-один».

Тьюдик спросил, работал ли его коллега раньше на телевидении, на что Луна ответил: «Да, в теленовеллах». Теленовеллы — это «мыльные оперы», безумно популярные в Мексике, и при этих словах зал зашелся радостными воплями на испанском языке. Луна обнял Тьюдика и сказал: «Ну вот, у нас с тобой будет момент как в теленовеллах — все зрители будут рыдать».

С учетом того, что (внимание, спойлер к фильму трехлетней давности!) в финале «Изгоя-один» погибли почти все главные герои, похоже, что в сериале никто всерьез не умрет. Луна еще добавил, что три года ждал звонка от Disney: «Буквально не мог смотреть в глаза дочери после “Изгоя-один”»! Есть, в общем, основания полагать, что сериал удастся.

Мандалорец

Еще больше оснований для таких предположений дает сериал «Мандалорец». Если вы читаете эти строки, то, несомненно, уже посмотрели его трейлер. Кеннеди пригласила на сцену шоураннеров сериала — Джона Фавро и Дэйва Филони, которые рассказали трогательную историю.

Оказывается, около десяти лет назад, когда Филони работал над мультсериалом «Войны клонов», а Фавро — над «экранизацией малоизвестного комикса про Железного человека», эти двое встретились на ранчо Джорджа Лукаса. Фавро попросил Филони показать, над чем он работает. Филони сказал: «Покажу, если ты мне покажешь свое». Посмотрев работы друг друга, они немедленно стали друзьями. Настолько, что Фавро выпросил у Филони роль в «Войнах клонов» — и получил ее: он озвучивал мандалорианца Пре Визсла.

Спустя много лет эти двое узнали, что Disney создает стриминговый сервис и рассматривает, как выразился Фавро, «возможность создания телеконтента по “Звездным войнам”». Филони вспомнил: «Я сказал ему, мол, давай подумаем, что с этим можно сделать. А он потратил все рождественские каникулы на то, чтобы написать сценарий всего сериала!» Фавро засмеялся: «Да, я ему испортил выходные. В результате из восьми серий семь написано мной, а ему осталась только одна».

Кеннеди добавила, что это первый сериал по «Звездным войнам», сделанный на одном уровне с полнометражными фильмами. «Мандалорец» стоил неслыханных сто миллионов долларов за сезон — и по трейлеру это заметно. Сериал выйдет одновременно с запуском Disney+.

Оби-Ван

После трейлера Фавро попросил всех не расходиться: «Ребята, поверьте, вы не пожалеете». Он не обманул: дальше последовал исторический момент, о котором посетители конвента будут рассказывать внукам. Кейтлин Кеннеди пригласила на сцену Юэна Макгрегора и под всеобщие овации спросила, не сыграет ли он для нее еще раз Оби-Вана Кеноби. Помявшись для виду, Макгрегор согласился. Да, на Disney+ выйдет сериал про Оби-Вана, действие которого развернётся между III и IV эпизодами киносаги. Других подробностей не сообщается, но, честно говоря, и не нужно — и так все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Эпизод IX

В субботу пришла очередь полнометражных «Звездных войн». Главным событием было обсуждение Эпизода IX, после которого, как известно, киносага уходит в отпуск на несколько лет. Кеннеди и режиссер Джей Джей Абрамс показали официальный постер фильма и нарезку сцен. В отличие почти от всех остальных материалов D23, Disney не опубликовала ее в Сети после шоу, поэтому придется обойтись пересказом.

Открывающие сцены клипа напомнили о ключевых моментах саги: Люк смотрит на два солнца над Татуином (Эпизод IV), поцелуй Хана Соло и Леи (Эпизод V), ликование по поводу разрушения второй Звезды смерти (Эпизод VI). Далее — голос Люка на темном экране: «В тебе живет тысяча поколений, но теперь это твоя война». Нарезка из трилогии приквелов. Титр: «История нескольких поколений подходит к концу». И далее: Рей в черном плаще, как у императора Палпатина, с красным световым мечом! Когда зал немного успокоился, Рей выпустила у меча второе лезвие — как сделал Дарт Мол в классическом трейлере Эпизода I.

На этом презентация «Звездных войн» на D23 закончилась, но в коридорах Anaheim Convention Center говорили только об этом: неужели Рей перейдет на Темную сторону Силы? Не обманывает ли Абрамс наши ожидания (скорее всего, обманывает)? Кто хохочет за кадром трейлера (похоже на Палпатина, но, опять же, верить Джей Джею в таких вещах нельзя)? Скорее бы конец года и премьера Эпизода IX!