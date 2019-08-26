На проходящей в Анахайме конференции D23 никто не скрывает, зачем все собрались, — разумеется, за «Звездными войнами». В пятницу на сцену Anaheim Convention Center поднялась президент Lucasfilm Кейтлин Кеннеди, и присутствующие затаили дыхание: даже Marvel не обладает такой поп-культурной мощью, как Star Wars.

Кеннеди начала с малого — объявила, что анимационный сериал «Войны клонов» вернется с новым сезоном на сервисе Disney+ в феврале 2020 года. Многим этого было достаточно: сидевшая рядом с автором этих строк женщина в майке Ashoka Lives вскочила и начала радоваться совершенно истерически.

Приквел «Изгоя-один»

Ранее уже сообщалось, что на Disney+ выйдет сериал-приквел «Изгоя-один». В Анахайме на сцену поднялись исполнители главных ролей Диего Луна (Кассиан Андор) и Алан Тьюдик (дроид K2SO). Эти двое начали уговаривать Кеннеди огласить название сериала, но та была непреклонна: узнаете позже. Очевидно, что действие будет происходить между событиями Эпизода III и «Изгоя-один».

Тьюдик спросил, работал ли его коллега раньше на телевидении, на что Луна ответил: «Да, в теленовеллах». Теленовеллы — это «мыльные оперы», безумно популярные в Мексике, и при этих словах зал зашелся радостными воплями на испанском языке. Луна обнял Тьюдика и сказал: «Ну вот, у нас с тобой будет момент как в теленовеллах — все зрители будут рыдать».

С учетом того, что (внимание, спойлер к фильму трехлетней давности!) в финале «Изгоя-один» погибли почти все главные герои, похоже, что в сериале никто всерьез не умрет. Луна еще добавил, что три года ждал звонка от Disney: «Буквально не мог смотреть в глаза дочери после “Изгоя-один”»! Есть, в общем, основания полагать, что сериал удастся.

Мандалорец

Презентация Star Wars: «Мандалорец», «Оби-Ван» и Рей на тёмной стороне 1

Еще больше оснований для таких предположений дает сериал «Мандалорец». Если вы читаете эти строки, то, несомненно, уже посмотрели его трейлер. Кеннеди пригласила на сцену шоураннеров сериала — Джона Фавро и Дэйва Филони, которые рассказали трогательную историю.

Оказывается, около десяти лет назад, когда Филони работал над мультсериалом «Войны клонов», а Фавро — над «экранизацией малоизвестного комикса про Железного человека», эти двое встретились на ранчо Джорджа Лукаса. Фавро попросил Филони показать, над чем он работает. Филони сказал: «Покажу, если ты мне покажешь свое». Посмотрев работы друг друга, они немедленно стали друзьями. Настолько, что Фавро выпросил у Филони роль в «Войнах клонов» — и получил ее: он озвучивал мандалорианца Пре Визсла.

Презентация Star Wars: «Мандалорец», «Оби-Ван» и Рей на тёмной стороне 6

Спустя много лет эти двое узнали, что Disney создает стриминговый сервис и рассматривает, как выразился Фавро, «возможность создания телеконтента по “Звездным войнам”». Филони вспомнил: «Я сказал ему, мол, давай подумаем, что с этим можно сделать. А он потратил все рождественские каникулы на то, чтобы написать сценарий всего сериала!» Фавро засмеялся: «Да, я ему испортил выходные. В результате из восьми серий семь написано мной, а ему осталась только одна».

Кеннеди добавила, что это первый сериал по «Звездным войнам», сделанный на одном уровне с полнометражными фильмами. «Мандалорец» стоил неслыханных сто миллионов долларов за сезон — и по трейлеру это заметно. Сериал выйдет одновременно с запуском Disney+.

Оби-Ван

Презентация Star Wars: «Мандалорец», «Оби-Ван» и Рей на тёмной стороне 5

После трейлера Фавро попросил всех не расходиться: «Ребята, поверьте, вы не пожалеете». Он не обманул: дальше последовал исторический момент, о котором посетители конвента будут рассказывать внукам. Кейтлин Кеннеди пригласила на сцену Юэна Макгрегора и под всеобщие овации спросила, не сыграет ли он для нее еще раз Оби-Вана Кеноби. Помявшись для виду, Макгрегор согласился. Да, на Disney+ выйдет сериал про Оби-Вана, действие которого развернётся между III и IV эпизодами киносаги. Других подробностей не сообщается, но, честно говоря, и не нужно — и так все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Эпизод IX

Презентация Star Wars: «Мандалорец», «Оби-Ван» и Рей на тёмной стороне

В субботу пришла очередь полнометражных «Звездных войн». Главным событием было обсуждение Эпизода IX, после которого, как известно, киносага уходит в отпуск на несколько лет. Кеннеди и режиссер Джей Джей Абрамс показали официальный постер фильма и нарезку сцен. В отличие почти от всех остальных материалов D23, Disney не опубликовала ее в Сети после шоу, поэтому придется обойтись пересказом.

Открывающие сцены клипа напомнили о ключевых моментах саги: Люк смотрит на два солнца над Татуином (Эпизод IV), поцелуй Хана Соло и Леи (Эпизод V), ликование по поводу разрушения второй Звезды смерти (Эпизод VI). Далее — голос Люка на темном экране: «В тебе живет тысяча поколений, но теперь это твоя война». Нарезка из трилогии приквелов. Титр: «История нескольких поколений подходит к концу». И далее: Рей в черном плаще, как у императора Палпатина, с красным световым мечом! Когда зал немного успокоился, Рей выпустила у меча второе лезвие — как сделал Дарт Мол в классическом трейлере Эпизода I.

На этом презентация «Звездных войн» на D23 закончилась, но в коридорах Anaheim Convention Center говорили только об этом: неужели Рей перейдет на Темную сторону Силы? Не обманывает ли Абрамс наши ожидания (скорее всего, обманывает)? Кто хохочет за кадром трейлера (похоже на Палпатина, но, опять же, верить Джей Джею в таких вещах нельзя)? Скорее бы конец года и премьера Эпизода IX!

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