В Сети появился трейлер фантастического триллера «Репродукция» (Replicas). Главную роль в нём исполнил Киану Ривз. На этот раз он сыграл не типичного для себя героя боевика, а безумного учёного, который пытается создать клонов своей семьи.

Герой Ривза теряет семью в автокатастрофе. От горя он решает воспользоваться разработанной технологией, с помощью которой создаёт клонов жены и детей. Однако вскоре об его экспериментах узнаёт правительство, и учёный вынужден вступить в противостояние.

Режиссёр фильма — Джеффри Начманофф, писавший сценарий для фильма-катастрофы «Послезавтра» и поставивший несколько серий шоу «Родина». Он говорит, что лента поднимает моральные и этические вопросы о том, правильно ли вообще возвращать кого-то из мёртвых.

В российский прокат фильм выходит 18 января 2018 года.