Киану Ривз в мехе, Ультрамарины и мертвый Concord в новом трейлере Secret Level

Зрителей ждет сборник несвязанных между собой анимационных эпизодов по мотивам различных игр. Среди них, например, будут Dungeons & Dragons, Exodus, Sifu, The Outer Worlds, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и God of War.





В антологии также будет эпизод, посвященный мультиплеерному шутеру Concord, который Sony закрыла спустя две недели из-за катастрофических продаж и около нулевого онлайна.



