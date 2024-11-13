Киану Ривз в мехе, Ультрамарины и мертвый Concord в новом трейлере Secret Level

Amazon Prime представил новый трейлер анимационной антологии Secret Level, который ранее утек в Сеть в низком разрешении.
Зрителей ждет сборник несвязанных между собой анимационных эпизодов по мотивам различных игр. Среди них, например, будут Dungeons & Dragons, Exodus, Sifu, The Outer Worlds, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и God of War.
В антологии также будет эпизод, посвященный мультиплеерному шутеру Concord, который Sony закрыла спустя две недели из-за катастрофических продаж и около нулевого онлайна.
Главные роли озвучат Киану Ривз, Арнольд и Патрик Шварценеггеры, Кевин Харт, Темуэра Моррисон (Боба Фетт), Ариана Гринблатт, Гэбриел Луна и другие известные актеры.
В Secret Level будет 15 эпизодов, которые начнут выходить 10 декабря на Amazon Prime Video.