Как сообщает Deadline, книгу Энди Вейера «Артемида» адаптирует для кино Женева Робертсон-Дуорет, одна из сценаристов «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер и будущего фильма «Капитан Марвел». Выбор вполне оправдан: Женеве не привыкать работать со сценариями про ярких женских персонажей, а героиня «Артемиды» именно такова. Режиссёрами экранизации выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые ранее поставили картины «Мачо и Ботан» и «Лего. Фильм». Одним из продюсеров ленты будет Саймон Кинберг («Марсианин», «Дэдпул», «Логан»).

Действие книги происходит в Артемиде — колонии на Луне. Одна из местных жителей, девушка Джаз, промышляет контрабандой, доставляя в маленькое лунное поселение незаконные, но не слишком опасные товары. И, конечно же, героиня мечтает о богатстве и успехе — потому и соглашается на опасную операцию…

Предыдущий фильм по книге Энди Вейера, «Марсианин», был практически идеальной экранизацией. Надеемся, что «Артемида» не уронит планку.

Наша рецензия на книгу Энди Вейер «Артемида». Первая рецензия на новый роман автора «Марсианина» Сумел ли Энди Вейер удержать высокую планку, которую задал в «Марсианине»? Мы уже ознакомились с его новым романом и готовы вынести вердикт.