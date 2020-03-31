«КиноПоиск» рассказал, что 29 марта сайт побил рекорд: его суточная посещаемость достигла 3,863 миллиона посетителей. Это примерно в полтора раза больше, чем 2 марта — до начала активной кампании по борьбе с коронавирусом в России.
А в общей сумме на сайте за месяц было свыше 50 миллионов уникальных пользователей.
Согласно данным сервиса, на фоне пандемии коронавируса и карантина выросла популярность некоторых старых фильмов, часть которых связана с темой массовых заболеваний.
Особенно среди них отличилось «Заражение» Стивена Содерберга. Интерес к ленте резко начал расти в 10-х числах марта. За последние две недели ее страницу просматривали в 50 раз чаще, чем в феврале.
Вот полный список таких картин:
- «Заражение»;
- «Зеленая книга»;
- «Начало»;
- «Мотылек»;
- «Гарри Поттер и философский камень»;
- «Эпидемия»;
- «28 дней спустя»;
- «Носители»;
- «Тайна Коко»;
- «Интерстеллар».
Впрочем, пользователи все еще интересуются новыми фильмами и сериалами. «КиноПоиск» назвал наиболее популярные из них по числу посещений, основываясь на данных с 16 по 29 марта. Выделяется из них опять-таки «Заражение» 2011 года выхода.
Фильмы:
- «Заражение»;
- «Джентльмены»;
- «Холоп»;
- «Бладшот»;
- «Тролли. Мировой тур»;
- «Лед 2»;
- «Человек-невидимка»;
- «Отель „Белград“»;
- «Достать ножи»;
- «Паразиты».
Сериалы:
- «Колл-центр»;
- «Последний министр»;
- «Магомаев»;
- «Эпидемия»;
- «Патриот»;
- «Проект „Анна Николаевна“»;
- «Содержанки»;
- «Мир Дикого Запада»;
- «Рик и Морти»;
- «Половое воспитание».
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