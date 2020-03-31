«КиноПоиск» рассказал, что 29 марта сайт побил рекорд: его суточная посещаемость достигла 3,863 миллиона посетителей. Это примерно в полтора раза больше, чем 2 марта — до начала активной кампании по борьбе с коронавирусом в России.

А в общей сумме на сайте за месяц было свыше 50 миллионов уникальных пользователей.

Согласно данным сервиса, на фоне пандемии коронавируса и карантина выросла популярность некоторых старых фильмов, часть которых связана с темой массовых заболеваний.

Особенно среди них отличилось «Заражение» Стивена Содерберга. Интерес к ленте резко начал расти в 10-х числах марта. За последние две недели ее страницу просматривали в 50 раз чаще, чем в феврале.

«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы среди россиян во время самоизоляции 1

Вот полный список таких картин:

  1. «Заражение»;
  2. «Зеленая книга»;
  3. «Начало»;
  4. «Мотылек»;
  5. «Гарри Поттер и философский камень»;
  6. «Эпидемия»;
  7. «28 дней спустя»;
  8. «Носители»;
  9. «Тайна Коко»;
  10. «Интерстеллар».

Впрочем, пользователи все еще интересуются новыми фильмами и сериалами. «КиноПоиск» назвал наиболее популярные из них по числу посещений, основываясь на данных с 16 по 29 марта. Выделяется из них опять-таки «Заражение» 2011 года выхода.

Фильмы:

  1. «Заражение»;
  2. «Джентльмены»;
  3. «Холоп»;
  4. «Бладшот»;
  5. «Тролли. Мировой тур»;
  6. «Лед 2»;
  7. «Человек-невидимка»;
  8. «Отель „Белград“»;
  9. «Достать ножи»;
  10. «Паразиты».

Сериалы:

  1. «Колл-центр»;
  2. «Последний министр»;
  3. «Магомаев»;
  4. «Эпидемия»;
  5. «Патриот»;
  6. «Проект „Анна Николаевна“»;
  7. «Содержанки»;
  8. «Мир Дикого Запада»;
  9. «Рик и Морти»;
  10. «Половое воспитание».

 

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