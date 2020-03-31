«КиноПоиск» рассказал, что 29 марта сайт побил рекорд: его суточная посещаемость достигла 3,863 миллиона посетителей. Это примерно в полтора раза больше, чем 2 марта — до начала активной кампании по борьбе с коронавирусом в России.

А в общей сумме на сайте за месяц было свыше 50 миллионов уникальных пользователей.

Согласно данным сервиса, на фоне пандемии коронавируса и карантина выросла популярность некоторых старых фильмов, часть которых связана с темой массовых заболеваний.

Особенно среди них отличилось «Заражение» Стивена Содерберга. Интерес к ленте резко начал расти в 10-х числах марта. За последние две недели ее страницу просматривали в 50 раз чаще, чем в феврале.

Вот полный список таких картин:

«Заражение»; «Зеленая книга»; «Начало»; «Мотылек»; «Гарри Поттер и философский камень»; «Эпидемия»; «28 дней спустя»; «Носители»; «Тайна Коко»; «Интерстеллар».

Впрочем, пользователи все еще интересуются новыми фильмами и сериалами. «КиноПоиск» назвал наиболее популярные из них по числу посещений, основываясь на данных с 16 по 29 марта. Выделяется из них опять-таки «Заражение» 2011 года выхода.

Фильмы:

«Заражение»; «Джентльмены»; «Холоп»; «Бладшот»; «Тролли. Мировой тур»; «Лед 2»; «Человек-невидимка»; «Отель „Белград“»; «Достать ножи»; «Паразиты».

Сериалы: