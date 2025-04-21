ККИ «Берсерк. Герои» получит онлайн-игру

Издательство Hobby World анонсировало онлайн-игру по мотивам ККИ «Берсерк. Герои», которая будет развиваться параллельно с настольной версией.

За разработку отвечает кипрская студия Lategame, которая специализируется на проектах с коллекционными элементами.

Как отмечает Hobby World, игра не будет полностью повторять настольную игру. Фанатов ждут как знакомые карты, механики и герои, так и совершенно новые системы и режимы, а также переосмысление первых выпусков.

Онлайн-игра по «Берсерку. Герои» будет условно-бесплатной, купить можно будет только косметические элементы и ускорение получение карт.



Релиз состоится в конце 2025 года — сначала на ПК, а потом на мобильных устройствах и не только.

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