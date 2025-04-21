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Новости

ККИ «Берсерк. Герои» получит онлайн-игру

Дмитрий Кинский
21 апреля 14:53
191
1 минута на чтение
Издательство Hobby World анонсировало онлайн-игру по мотивам ККИ «Берсерк. Герои», которая будет развиваться параллельно с настольной версией.
За разработку отвечает кипрская студия Lategame, которая специализируется на проектах с коллекционными элементами.
Как отмечает Hobby World, игра не будет полностью повторять настольную игру. Фанатов ждут как знакомые карты, механики и герои, так и совершенно новые системы и режимы, а также переосмысление первых выпусков.
Онлайн-игра по «Берсерку. Герои» будет условно-бесплатной, купить можно будет только косметические элементы и ускорение получение карт.
Релиз состоится в конце 2025 года — сначала на ПК, а потом на мобильных устройствах и не только.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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