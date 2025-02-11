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Колман Доминго не заменит Джонатана Мэйджерса в киновселенной Marvel

Дмитрий Кинский
11 февраля 14:06
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Недавно были слухи, что Колман Доминго («Эйфория») заменит Джонатана Мэйджерса в роли Канга Завоевателя. Однако теперь сам актер опроверг эту информацию.
Доминго действительно встречался с руководителями Marvel, чтобы обсудить свое потенциальное участие в киновселенной. Но он хочет роль, которая бы изначально была закреплена за ним.
Колман Доминго
Что-то мне подсказывало, что было бы неправильно сказать: «О, нужно заменить кого-то?» Я хочу создать что-то с нуля. Что-то, что будет именно моим.
Также актер отметил, что переговоры с Marvel все еще продолжаются. Поэтому вполне возможно, что в будущем мы увидим его в рамках киновселенной.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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