HBO похвастались новым рекордом просмотров — его установила пятая серия финального сезона «Игры престолов», она привлекла 12,5 миллиона зрителей. Это на 6% выше показателей четвёртого эпизода «Последние из Старков» и лучший результат среди всех проектов HBO за всю историю канала. Если добавить просмотры на платформах HBO GO и HBO Now, то эта цифра вырастет до 18,4 миллиона.

Среднее количество зрителей на серию за восьмой эпизод достигло 43 миллионов — это примерно на 10 миллионов больше, чем было у седьмого сезона (32,8 миллиона). Для сравнения, самый первый сезон привлёк в 2011 в среднем 9,3 миллиона зрителя на серию.

Вместе с тем, «Колокола» получили низкие рейтинги как от СМИ, так и от зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» составляет 47% — то есть меньше половины авторов оставили к эпизоду положительные отзывы. На IMDb зрители оценили серию на 6,8 баллов (ниже только четвёртый эпизод). Похожая ситуация на Metacritic — средняя оценка пользователей составляет 5 баллов.

Многие выразили своё недовольство серией иначе — просто «заминусовали» тизер финального эпизода на YouTube. На момент публикации заметки соотношение оказалось равным 139 тысяч «лайков» против 74 тысяч «дизлайков».

Ранее одним из самых низкооценённых эпизодов считался «Непокорные, несгибаемые, несломленные» — на Rotten Tomatoes он получил рейтинг «свежести» 58%. Многие критики посчитали неудачной сцену насилия над Сансой.

Финальная серия «Игры престолов» увидит свет в ночь с 19 по 20 мая, в 4 утра по московскому времени.