Комикс по «Лабиринту» расскажет историю короля гоблинов

Издательство Boom Studios готовит серию комиксов по фильму «Лабиринт» — классике фэнтези 1980-х с Дэвидом Боуи в роли короля гоблинов Джарета. Этому самому королю комикс и будет посвящён.

Мы наконец узнаем, как Джарет, с виду похожий на человека, стал правителем волшебного народа. Комикс подтверждает давнюю фанатскую теорию, что герой Боуи и есть человек, а не замаскированный гоблин. По сюжету комикса, король сам рассказывает свою историю младенцу Тоби за кулисами событий «Лабиринта». Джарет предаётся воспоминаниям о своих родителях и о том, как вырос в Венеции в XVIII веке. Сюжет комикса одобрила Лиза Хэнсон — дочь и наследница создателя «Лабиринта» Джима Хэнсона, возглавляющая основанную им студию.

Первый выпуск серии увидит свет в феврале 2018 года. Сценарий написал Саймон Спарриер (сценарист многих комиксов о судье Дредде, Карателе и Призрачном гонщике и романов по WarHammer 40,000), а художником стал Дэниел Бейлисс. Обложку первого выпуска нарисовала знаменитая Фиона Стэплз, создательница «Саги», а один из внутренних артов — Джилл Томпсон, известная по «Песочному человеку» Геймана.