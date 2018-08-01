Компания «Большое кино», принадлежащая братьям Сарику и Гевонду Андреасянам и Армену Ананикяну, начала производство российской экранизации также отечественного романа-антиутопии «Мы», написанном Евгением Замятиным в 1920 году. Оба брата Андреасяна спродюсируют киноадаптацию, но режиссёром стал молодой, 26-летний Гамлет Дульян, на счету которого пока только короткометражки.

Мечта сделать кино по мотивам романа «Мы» у меня появилась еще в школе, когда я его впервые прочитал. Эта книга поразила меня своим математическим языком повествования, который отличает ее от художественных произведений, прочитанных мною ранее. Разработка проекта заняла у меня пять лет. Гамлет Дульян

«Мы» рассказывает историю мужчины по имени Д-503, который строит космический корабль «Интеграл». Вся его жизнь полна математически точного смысла. Живёт он в ограниченном стеной тоталитарном государстве, в котором регулируются даже мельчайшие аспекты жизни людей. В жизни героя всё меняется после знакомства с девушкой I-330, которая желает для себя и других людей свободного будущего.

Впрочем, экранизация не будет дословно повторять сюжет оригинала. Как объясняет сценарист Александр Талал, это фантастическое произведение напрямую связано с технологиями. А они за прошедший с момента написания книги век вышли на совершенно новый уровень.

В фильме будут сниматься актёры Егор Корешков («Горько!»), Юрий Колокольников («Игра престолов»), Елена Подкаминская («О чём говорят мужчины »), Филипп Янковский («Три мушкетёра»), Дмитрий Чеботарев («Посольство», «Тренер») и Софья Донианц («Мальчишник»). Премьера ленты должна состояться в 2020 году.