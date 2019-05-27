Художник и концепт-иллюстратор Филипп Шерер (Philipp Scherer) у себя на странице ArtStation опубликовал большую подборку концепт-артов к восьмому сезону «Игры престолов». На рисунках можно увидеть представление почти всех ключевых моментов финала шоу: битву за Винтерфелл, сражение в Королевской гавани и даже устройство скорпиона.