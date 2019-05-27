Художник и концепт-иллюстратор Филипп Шерер (Philipp Scherer) у себя на странице ArtStation опубликовал большую подборку концепт-артов к восьмому сезону «Игры престолов». На рисунках можно увидеть представление почти всех ключевых моментов финала шоу: битву за Винтерфелл, сражение в Королевской гавани и даже устройство скорпиона.

Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 1 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 2 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 3 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 4

 

Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 5 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 6 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 7 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 8 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 10 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 11 Концепт-арт: иллюстрации к восьмому сезону «Игры престолов» 9

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Кот-редактор
Кот-редактор
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