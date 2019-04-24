24 апреля в сети появились первые рецензии журналистов на «Мстителей: Финал». На основе 36 рецензий средний балл на Metacritic составил 78 — это на 10 баллов больше, чем у «Войны бесконечности» и на 10 баллов меньше, чем у «Чёрной пантеры». Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет 96%.

Среди изданий практически нет негативных оценок — впрочем и строго положительных не так много. Критики сходятся во мнении, что «Финал» заточен сугубо под фанатов вселенной, а вот у всех остальных он вызовет множество вопросов.

Если тему прошлого фильма можно охарактеризовать фразой «Мы не торгуем жизнями, Вижн», то в этом всё строится вокруг ответственности, самопожертвования и добровольного желания «сделать это любой ценой» ради того, чтобы всех спасти. Это битва между прошлым и будущим, спор о том, что из этого нуждается в большем спасении. В этом фильме ничто не в безопасности, пока оно и впрямь не окажется в безопасности; ничего не завершается до тех пор, пока не завершится.

Empire, 100 баллов

«Мстители: Финал» запросто можно назвать самым амбициозным, эмоциональным и захватывающим фильмом Киновселенной Marvel на сегодняшний день. Каким-то образом картине удалось привести десятилетнюю историю к уверенной (и, по большей части, последовательной) кульминации. «Финал» обошёл препятствие, об которое споткнулись заключительные фильмы многих других блокбастерных франшиз.

IGN, 95 баллов

Когда от действий зависит судьба мира (или примерно 50% мира), то он них ждёшь важности и срочности. Но при этом ощущается и меланхолия — не только по утерянному, но и по тому, что уже не вернуть. После 11 лет, 22 фильмов и бесчисленного количества «пасхалок» в сценах после титров, наконец-то наступает финал целой эпохи.

Entertainment Weekly , 83 балла

Массовое убийство в конце «Войны бесконечности» ощущалось одновременно колоссальным и невесомым — все понимали, что это лишь эпический задел на будущее. Смерти, которые случаются здесь, получились гораздо пронзительнее, они выглядят тщательно продуманными и необратимыми. «Финал» достигает кульминационного прилива чувств, даже до реального катарсиса не дотягивает.

Los Angeles Times, 70 баллов

«Финал» снова и снова подчёркивает, насколько важна семья, вне зависимости от того, идёт ли речь о биологических узах — что ранее на себе испытали Железный человек, Соколиный глаз, Человек-муравей и Тор — или о долге. Заключительная глава этого десятилетнего путешествия демонстрирует, что быть героем — это не значит обладать храбростью или суперспособностями. Это значит пожертвовать чем-то ради величайшего блага.

Variety, 70 баллов

Это изнурительный коллаж, который совсем не похож на какие-либо другие фильмы по франшизам — кроме перегруженного ансамбля героев. (Разве что во вселенной «Звёздных войн» больше персонажей, но они никогда не появлялись в рамках одной сцены.) Более того, все эти динамичные драки и быстро меняющиеся ракурсы, кажется, были созданы с учётом того, что их разберут на мемы. По мере того, как «Финал» двигается к финишной черте, создаётся впечатление, что перед нами, по сути, Марафон фильмов Marvel, ужатый до трёх часов, — одноразовый фан-сервис.