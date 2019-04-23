Издание «Ведомости» с ссылкой на два источника, близких к Министерству культуры, рассказало, что сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести релиз «Мстителей: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) обратно на 25 апреля. Статья «Ведомостей» находится под пейволлом, прочитать пересказ можно на TJournal, «КиноПоиске» или «Медузе».

Как отмечает издание, первоначально релиз «Финала» сдвинули на 29 апреля, чтобы расчистить дополнительный уикэнд для российского фильма «Миллиард». Фильм занял первую строчку по итогам выходных, но вышел без ажиотажа. Пока что она собрала 181 миллион рублей.

Кинотеатры направили письмо в ведомство и компанию-прокатчик Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR). В Минкульте подтвердили, что получили обращение кинотеатров. В WDSSPR не обращались в Минкульт и не прокомментировали ситуацию. Пока что у фильма стоит прежняя дата — 29 апреля.

Фильм в России можно будет увидеть раньше — на Московском международном кинофестивале 23 апреля, куда нельзя попасть просто так, только по спецприглашениям.