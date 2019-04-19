Режиссёры фильма «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо в недавнем интервью для Rotten Tomatoes рассказали, что полную версию сценария картины, возможно, читали только Крис Эванс и Роберт Дауни-младший. Остальные актёры ознакомились только с той частью скрипта, в которой появлялись их персонажи.

Отчасти мы сделали это потому, что это просто сняло с актёров большую часть ответственности. Тяжело каждый раз думать, что ты можешь сказать, а что нет. Энтони Руссо

По словам режиссёров, для многих людей эти фильмы — целая жизнь, то, чем они занимаются каждый день. Естественно, что они хотят об этом говорить. Но такой неполный сценарий просто снял с актёров то давление цензуры, которое им приходиться ощущать во время пресс-туров.

Тору необязательно знать, что делает Капитан Америка в «Войне бесконечности». Поэтому Хэмсворт читает свои сцены, а Эванс — свои. Если они не знают сцены друг друга, им легче разговаривать с людьми. Джо Руссо

Напоследок режиссёры сообщили, что в «Финале» намного больше секретов, чем в «Войне бесконечности». Новая часть «Мстителей» стартует в российском прокате уже 29 апреля.