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«Королева отобрала у нас все» — вышел трейлер ремейка «Белоснежки»

Дмитрий Кинский
3 декабря 18:14
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1 минута на чтение
Disney опубликовала полноценный трейлер ремейка «Белоснежки» (Disney's Snow White — в оригинале), который прежде сливали в сеть.
Главную роль исполнит Рейчел Зеглер, а антагонистку Злую Королеву сыграет Галь Гадот. Режиссером выступает Марк Уэбб, известный по «Новому Человеку-пауку».
Премьера состоится 21 марта 2025 года.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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