Короткометражка «Чужой: Ночная смена» — третий ролик из серии к 40-летию фильма

12 апреля IGN опубликовал третью короткометражку, посвящённую 40-летию с выхода первого фильма «Чужой». Ролик называется «Ночная смена», его написал и снял постановщик Эйдан Бризоник, ранее работавший над короткометражками The Last Good Country и Norah Jones: Tragedy.

Сюжет рассказывает о работнике космического грузовика, который находит своего напарника, пропавшего на четыре дня. Тот в не лучшем состоянии, кажется пьян. Они отправляются на склад снабжения колонии, где их встречают другие рабочие — и вскоре заболевшему становится значительно хуже.

Короткометражки выходят раз в неделю на IGN, осталось ещё три. В конце февраля на сайте издания также вышел веб-сериал по игре Alien: Isolation — пересказ самой игры с использованием роликов из катсцен.