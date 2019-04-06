Короткометражка «Образец» — второй ролик из серии к 40-летию «Чужого»

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5 апреля IGN опубликовал вторую короткометражку, посвящённую 40-летию с выхода первого фильма «Чужой». Ролик получил подзаголовок «Образец». Его режиссёром выступил Келси Тейлор.

Сюжет рассказывает историю ботаника Джулии, которая вместе со своей лабораторной собакой остаётся дежурить в теплице. Помещение внезапно закрывается, заточая девушку внутри один на один с неким чудовищем из тайного груза. Так начинается игра в «кошки-мышки».

Ещё 4 короткометражек будут постепенно выходить на IGN. В конце февраля на IGN также вышел веб-сериал по игре Alien: Isolation — пересказ самой игры с использованием роликов из катсцен.

Первый ролик

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 29.03.2019

Она рассказывает про четверых выживших, которые приходят в себя в небольшой спасательной капсуле.

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